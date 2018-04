Čtrnáctiletá Teri je nejúspěšnější blogerkou. Spolužákům se ale nelíbí

Tereza je z generace, která to s internetem umí. A na tom českém je docela známá. Má vlastní stránky na sociálních sítích a blog, na kterém píše o svých zážitcích a názorech. Hlavním médiem, které ji spojuje se světem, je ovšem server YouTube, kde má vlastní „vlog“.



Kombinace slov „video“ a „blog“ není ve světě novinka: první takový kanál si založil Američan Steven Garfield už před deseti lety. Byla to vlastně jeho „one man show“, kterou sdílel se známými a časem i s úplně cizími lidmi. Od té doby se podobných tvůrců vyrojily desetitisíce. Na YouTube mluví o svých problémech, cvičí, montují nábytek, vykládají vtipy nebo třeba vytvářejí make-up podle slavných filmových postav.

Češi s kyblíkem i anorexií

Stejně to dnes dělají také čeští vlogeři. A hlavně vlogerky: jsou to puberťačky i třicátnice, obyvatelky Prahy, vesnic i okresních měst. Odběratelům ukazují, co nosí na sobě, jak se líčí nebo kde byly na dovolené.



Oblíbené jsou taky „challenges“, výzvy: jednou z nejpopulárnějších byla letos ta s ledovým kyblíkem. Češi ze světa převzali i „tagy“, tedy videa podle určitého zadání – třeba „vzpomínkový tag“ nebo „99 náhodných otázek“. Sem tam se objeví i příspěvek na závažnější téma, třeba deprese nebo poruchy příjmu potravy.

Deníček pro novou generaci

Tereza, která s blogováním začala před rokem a čtvrt, trhá rekordy ve sledovanosti. Úspěch videí, která sama natáčí, ji prý samotnou překvapil. „Ještě jsem si nezvykla na to, jak rychle to narostlo,“ říká. Českým vlogům předpovídá nadějnou budoucnost: „Ve Spojených státech začaly mnohem dřív než u nás a drží se doteď. Pořád se mění, objevují se na nich nové věci.“



Sama používá YouTube tak trochu jako deníček. Videa typu „25 faktů o mně“ nebo „Co je v mojí školní tašce“ střídají návody na líčení, příspěvky o módě, zážitky z prázdnin. A taky oblíbené „hauly“ – přehledy toho, co všechno dotyčná nakoupila v obchodech s módou nebo kosmetikou. Videa, která Teri Blitzen na web dává, mívají běžně sto padesát až dvě stě tisíc zhlédnutí. Podívejte se na jedno z nich.

VIDEO: Back to school Líčení, Vlasy & Outfity ! Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Z internetu do novin?

Vrstevnice ji sledují s nadšením, ale setkává se i s negativními reakcemi. Překvapivě nejde o komentáře anonymních uživatelů internetu. „Horší odezva je v reálu. Hlavně od spolužáků, kde jsem to tak trochu dopředu čekala. Ale to mě nezastavuje,“ popisuje středoškolačka.



Nejúspěšnější světoví vlogeři si na natáčení videí postavili kariéru, díky product placementu, inzerci nebo svým vlastním produktům vydělávají statisíce, někdy i miliony dolarů. Tereze s propagací pomáhá maminka, ale konkrétní plán prý zatím nemá. Vlogování označuje jako „odbočku“ na cestě za jiným snem. „Hrozně bych se chtěla věnovat žurnalistice,“ říká vlogerka.