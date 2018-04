Tereza si koupila muší brýle i „motivační“ tílka

VŠECHNY ČLÁNKY O TEREZE NAJDETE ZDE

Pro spoustu žen může být chození po obchodech radost či dokonce lék na drobné bolístky. Tereza mezi ně nepatří.

"Do obchodu s oblečením vyrazím až ve chvíli, kdy něco opravdu potřebuju. Třeba když se mi roztrhnou džíny," vysvětlila Terka, která si s sebou jako stylistku vzala sestru Johanku.

Finalistka Proměny má ráda tílka, a tak v obchodě okamžitě zamířila ke stojanu právě s nimi. Za pomoci Johanky vybrala několik kousků, které si odkráčela vyzkoušet do kabiny.

Ještě předtím ale stačila vysvětlit, že kabiny v podstatě nesnáší, protože je v nich vedro a divné světlo. "Mám pak pocit, že vypadám jako odporná hromada čehosi," naříkala Tereza.

Nakonec se ale přemohla, vyzkoušela všechny vybrané oblečky a ještě zapózovala jako modelka.

K pokladně odcházela s dvěma tmavě hnědými topy s moderním ethno potiskem. "To jsou motivační tílka, musím do nich ještě trochu zhubnout," tvrdila.

Johanka se ji ještě snažila přesvědčit, aby sáhla i po jiné než tmavě hnědé barvě, ale marně. Tereza tvrdohlavě odmítala s tím, že současná "puntíkatá nebo pruhovaná móda" jí nic neříká.

Fotky, video, televize Óčko! Reportáž najdete ve VIDEOGALERII.

Fotky z natáčení jsou ve FOTOGALERII.

A nezapomeňte, že Proměna běží každý všední den v 16:25 na Reportáž najdete veFotky z natáčení jsou veA nezapomeňte, že Proměna běží každý všední den v 16:25 na Óčku



Po eleganci však přeci jen přišla na řadu móda, kterou vyznává mladší generace. Šlo se do skateshopu. Terezu tu kromě oblečení zaujal i mladý prodavač, který jí pomáhal vybírat.

Začala tmavě hnědou (!) fleecovou mikinou a černou sportovní kabelkou. "Ta se mi hrozně líbí, tu si budu půjčovat," tvrdila Johanka. "Nebudeš! Já ji nedám z ruky," opáčila Tereza.

Když měla v ruce asi padesátý tmavě hnědý hadřík, přiznala, že je na téhle barvě opravdu závislá. "Jsem samá hnědá, neuděláš nic," konstatovala.

Koupila si i tmavě hnědé sluneční brýle a k nim ještě jedny černé. V jedněch i druhých vypadala trochu jako moucha, z čehož měla radost, protože je to prý "in". Ulovila ještě sáčko do práce, džíny a dvoje sportovní boty.