Tereza: Proměna mi dala hlavně sebevědomí

1:00 , aktualizováno 1:00

Proměna se pomalu blíží do úplného finále. Soutěžící mají za sebou mnoho týdnů "dřiny a odříkání". Co jim reality show dala a co naopak vzala? Koho z kolegů mají nejradši? Na tyto a mnoho dalších otázek jako první odpovídala Tereza.