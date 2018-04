Tereza Pergnerová a Jiří Chlebeček: Nejsme zamilovaní

Zítřejší valentýnský svátek zamilovaných ale se svým přítelem Jiřím Chlebečkem nijak zvlášť slavit nebude.

"Jednak ten svátek neodpovídá zcela našim tradicím, a pak, my už vlastně nejsme zamilovaní," vysvětluje. "My se milujeme a to je trošku víc. Nějaké dárečky si ale určitě dáme, abychom si udělali radost," řekla.

Tereza také přiznala, že po žádné změně v životě momentálně netouží. "Já bych nic nepřidala ani neubrala. Všechno je tak, jak má být," konstatovala. Na moderování zatím vůbec nemyslí a s návratem do práce hned tak nepočítá. Chce oběma svým dětem, sedmiletému Samuelovi i jeho ještě nenarozené sestřičce, poskytnout maximum času a plně se jim věnovat. Přebalování mezi natáčením a převážení miminka z místa na místo nepovažuje za nijak dobré řešení.

Navíc už Tereza několikrát zcela vážně prohlásila, že by si ráda dodělala maturitu a pak studovala práva. Nevyloučila ani to, že moderování možná pověsí úplně na hřebík. Jak si svůj život po narození dítěte zorganizuje a uspořádá, bude záležet na nejrůznějších okolnostech. Zatím je podle ní předčasné něco úplně napevno plánovat.