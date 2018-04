Tereza Maxová: Neztrácím naději, že všechno co děláme, má smysl

Světová topmodelka původem z Pardubic oslovila svým šarmem celý svět a ještě své charisma zúročila při pomoci českým opuštěným dětem.

Vlastní nadaci, která se po celém světě těší té nejlepší pověsti, založila Maxová už téměř před 18 lety, začátkem roku 1997. Díky svým kontaktům a poctivé práci dokázala pro české děti bez rodin sehnat desítky milionů korun.

V pátek 28. listopadu pořádá Nadace Terezy Maxové dětem jubilejní desátou výjimečnou přehlídku Fashion for kids, na níž se již tradičně sjedou vzácní hosté.

Kromě samotné Terezy Maxové nebude chybět další česká kráska Karolína Kurková. Speciálně podpořit kamarádku Terezu přiletí také zpěvák a fotograf Bryan Adams. Ten dokonce věnoval do charitativní internetové dražby svou kytaru.

VIDEO: Zdravice Paulíny Pořízkové Nadaci Terezy Maxové dětem

Topmodelka Pavlína Pořízková a Angela Missoni, dědička rodinné italské značky, přejí Nadaci Terezy Maxové dětem.

Hosty přehlídkou provede moderátorka Adéla Banášová. Přítomní uvidí mimo jiné autorské přehlídky světoznámých zahraničních návrhářů, jako jsou renomované značky Gucci, Lanvin, N21, Roberto Cavalli, Alberta Ferretti, Vivienne Westwoodová, Jean Paul Gaultier, Missoni, DSquared2, Giambatista Valli, Viktor & Rolf, Pucci, Christian Louboutin a mnoho dalších.

Poslechnou si vystoupení Bryana Adamse, dozví se, kde všude a jak Nadace Terezy Maxové českým dětem pomáhá a také částku, kterou nadace letos díky štědrým partnerům dětem věnovala. O to vyšší pak bude celková suma (nyní 45 630 981 korun), kterou dekáda dosavadních Fashion for kids přispěla dětem bez vlastní rodiny.

Každý rok dává nadace přehlídce do vínku konkrétní vzkaz. V letošním roce jsou to „křídla naděje“ (proto Wings of hope v názvu). Nadace se soustředí na projekty, které dávají dětem z dětských domovů naději na uplatnění v budoucím životě, a to zejména pomocí podpory vzdělávání, motivace a zajištění individuálního přístupu k dětem. Stejně tak podporuje i projekty, které dávají pomocnou ruku rodinám v tíživé situaci, kdy jim hrozí odebrání dětí do ústavu, či šanci na lepší život matkám v Azylových domech.

V uplynulých letech Terezu Maxovou a její práci přijeli na přehlídku Fashion for kids podpořit světové celebrity jako například supermodelky Yasmin LeBon, Alek Wek, Karen Mulder, Paulina Pořížková, Eva Herzigová, herečka Naomi Watts nebo monacký princ Albert II.

VIDEO: Nadace Terezy Maxové - Sanitka

Charitativní spot Nadace Terezy Maxové dětem na podporu adopcí.

VIDEO: Módní přehlídka Terezy Maxové

Fashion for kids 2013