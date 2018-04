Nákupy Ona Dnes startují. Čtěte, jak nakupuje Tereza Maxová

Pamatujete si, co jste si koupila za své první vydělané peníze?

Ty peníze tenkrát nebyly ani tak vydělané jako ušetřené. Od agentury Madison, která mě pozvala do Paříže, jsem dostávala pět set franků týdně na jídlo a metro. Jenže já chtěla rodině přivézt dárky, tak jsem chodila pěšky a skoro vůbec nejedla. Bylo to těsně před listopadem 1989, do té doby jsem vycestovala jen do Maďarska a Jugoslávie a najednou Paříž! Město módy! Objevili jsme čtvrť na okraji Paříže, kde se nakupovalo v takových těch hrabačkách, tričko za pět franků. Takže jsem za své první vlastní peníze nakoupila oblečení pro celou rodinu. Chtěla jsem jim přivézt něco z Francie.

Zbylo také něco na vás?

No jasně. Byl tam obchod, kde stálo oblečení skoro stejně jako tehdy u nás. V něm jsem si jednou koupila šaty, které měly na zádech napsáno Tati. To byl název toho obchodu, kam chodili nakupovat hlavně emigranti z východní Evropy a Senegalci. Na castingu si mě člověk z agentury vzal stranou a domlouval mi, že topmodelky nenakupují v Tati. Pokud prý chci do jejich světa patřit, musím do oblečení investovat.

Stejně jako třeba kuchař do dobrých nožů...

Přesně tak. Usoudila jsem, že nejlepší investicí pro začátek bude kabát. Pod něj se dá schovat kde co, dokonce i oblečení z Tati. Anebo šortky s palmami, které jsme si dovezla z tehdejší Jugoslávie jako velký výkřik módy

V těch jste musela v Paříži zářit.

No jasně, ty totiž nikdo jiný neměl a mohla jsem je schovat pod ten kabát! Šéf agentury VIVA mě vzal do Azzedine Alaia, což je dodnes můj jeden z nejoblíbenějších návrhářů. Málem jsem upadla, kabát tam stál tolik, jako v Čechách auto. Nevěřila jsem, že si někdo může koupit oblečení v hodnotě embéčka. A navíc, kde bych vzala tolik peněz? Nakonec mi ho za mého částečného přispění koupil šéf agentury.

Nejspíš to také viděl jako investici.

Asi ano. Mimochodem, tomu návrháři jsem potom dělala kampaň a ten baloňák mám dodneška. Je to pětadvacet let a pořád nevyšel z módy.

Dnes už vás model v ceně auta nerozhodí?

To už asi ne, ale stejně ze všeho nejradši nakupuji na trzích. Oblečení, jídlo, dekoraci... Ať jsem v jakékoliv zemi, vždycky, když je to možné, zajdu na trh. Ty s jídlem jsou pastva pro oči, na těch s oblečením najdu spoustu originálních nebo něčím jiných kousků.

