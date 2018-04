Maxová: Rána do obličeje není normální, ženy by měly najít sílu odejít

Pomozte ženám v nouzi Pomoc můžete zakoupením bačkor šitých matkami z azylových domů. Více zde.

Prostřednictvím jarních Nákupů s Ona Dnes, které budou v týdnu od 16. - 22. 3. 2015

Nebo přímo na konto Nadace Terezy Maxové dětem.

Ještě plná dojmů přišla modelka do redakce MF DNES převzít šek na 150 tisíc korun, jimiž na rozvoj finanční gramotnosti přispěl vydavatel deníku spolu se společností Visa Europe, a to díky loňské podzimní slevové akci Nákupy s Ona Dnes.

„Člověk je překvapený, když zjistí, že narůstá domácí násilí a týrání dětí, sexuální zneužívání. Ale dobrá zpráva je, že se najde hodně lidí, kteří pomůžou ženě, která od domácího násilí třeba v noci uteče s igelitkou, že fungují utajené azylové domy, kde najdou bezpečí před domácím agresorem,“ řekla Maxová.

Modelka ví, že je někdy pro týrané ženy těžké od agresora odejít.

„Měly by ale tu sílu v sobě najít. Někdy si myslí, že je normální, když vám druhý dá pěstí do obličeje, kopne vás, ale to normální není. Často od takového člověka nedokážou odejít, protože jsou na něm finančně i psychicky závislé. Bojí se, co s nimi a s jejich dětmi bude,“ shrnula Tereza Maxová a dodala, že je ráda, když se svou nadací může pomoct. „Současně mě ale mrzí, že domácího násilí i sexuálního zneužívání dětí je v Česku pořád víc,“ uvedla.