Tereza Maxová pro přátele nakupuje od dětí

Její nadace přišla před čtyřmi lety s projektem nazvaným Život rozkvétá v tvých rukou. Od té doby se rok co rok konají Jarmarky pro šikovné ručičky, na nichž posléze děti z dětských domovů prodávají to, co předtím samy vyrobily.

Nadace jim nekupuje nové skříně ani nejnovější hračky, ale rozvíjí u nich chuť pracovat, přemýšlet, tvořit, ale i nabízet a prodávat. Zábavnou formou je seznamuje se světem dospělých, v němž je třeba umět vydělat peníze. Děti, které nemají každodenní příklad ve vlastních zaměstnaných či podnikajících rodičích, se mohou později v dospělosti díky takovým zkušenostem snadněji osamostatnit a uplatnit ve společnosti.

„Jsem ráda, že projekt pokračuje i letos, protože přináší radost, a nejen těm dětem. Já sama si tam pokaždé pořídím mnoho drobných, ale milých dárků pro své blízké a kamarády“, těší se i letos Maxová.

Letošního ročníku projektu se zúčastní 59 dětských domovů z celé České republiky. Na nákup potřebného materiálu pro výrobu svého "zboží" získaly dětské týmy granty ve výši 15 000 Kč.

Hrnečky, ubrousky, perníčky nebo výrobky ze skla a dřeva nabídnou děti veřejnosti napřed ve svých regionech. První se koná už tuto sobotu 9. června v liberecké zoo, druhé 16. června na Horním náměstí v Olomouci. Pro rodiny s dětmi, které se přijdou podívat, je vždy od 10.00 do 16.00 hodin připraven pestrý program s pohádkami, písničkami a soutěžemi.

Dětskou kreativitu, dovednost i kulturu prodeje hodnotí také odborná komise složená z řad partnerů a pracovníků Nadace Terezy Maxové. Se svým názorem se může zapojit i veřejnost.

Nejšikovnější dětské týmy postoupí do celostátního klání v Praze. To se uskuteční v sobotu 15. září v pražské zoo.