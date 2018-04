Tereza Maxová nás pustila do šatníku: Značkové věci rozdávám

TEREZA PÓZUJE VE SVÝCH OBLÍBENÝCH ŠATECH VE FOTOGALERII

Tereza nám kousek po kousku ukázala své oblíbené modely. Protože jejím domovem je Monako, tady v Čechách má jen část svého šatníku. "Tady mám hlavně zimní věci, které bych v Monaku stejně nevyužila," vysvětlila a začala nám představovat své nejoblíbenější kousky.

"Tahle bunda je stará dvacet let. Jak je vidět, člověk si má věci schovávat několik sezon, protože neví, kdy se mu to bude hodit," vytáhla ze šatny horký hit letošního podzimu - takzvanou pilotku.





Nemusí být vše za velké peníze. Značkové věci doplňuji kousky z druhé ruky. V second-handech si ale nekupuji boty, ty by si měl člověk rozchodit sám.

Šatník by měl podle ní obsahovat také alespoň jedno nadčasové sáčko. "Tohle je moje oblíbené od Balenciagy. Mám ho tři roky a je pořád skvělé. Můžu ho vzít ke sportovnímu i elegantnímu outfitu."

V Terezině šatníku sice najdete značkové kousky, jako například ultramoderní pelerínu od Kláry Nademlýnské spolu s koženými kalhotami od téže návrhářky, ráda ale nakupuje i na blešácích či v second-handech.

"Třeba tenhle kabátek jsem si pořídila v Londýně za skvělých osm stovek," ukázala luxusně vypadající kousek s kožešinkou kolem krku.

Její šatník není obrovský, jak by se dalo u modelky čekat. "Samozřejmě v Monaku mám mnohem víc věcí, ale nejsem sběratelka. To, o čem vím, že nenosím, rozdám rodině a známým."





Oblíbené šaty z Indie

"V těchto šatech jsem prochodila obě má těhotenství. Pořídila jsem je v Indii ve vesnici jménem Samoda. Prodal mi je na ulici jeden malý klučina. Ani nevím, kde je vzal. Byl to sirotek a pak jsem si s ním ještě dlouho dopisovala," popisuje historii dlouhých růžových šatů.

Na večer má Tereza nádherné dlouhé šifonové šaty barvy šampaň, které pro ni na zakázku ušila její oblíbená návrhářka Klára Nademlýnská. "Už jsem je ale stihla bohužel trošku poničit, přišlápla jsem si spodní volán podpatkem a je tam teď malá díra."





K nim si ráda obléká kožešinové bolerko, které si pořídila v Los Angeles za pakatel, jak sama říká. "Je po nějaké hollywoodské hvězdě, takže má svoji historii." Celý outfit pak doplní zlaté psaníčko Bottega Veneta.

Řada přišla i na koktejlky Missoni. "Nepatří sice k mým nejoblíbenějším, ale Burak (Burak Oymen - partner Terezy, turecký podnikatel, pozn. redakce) je pro mě získal v charitativní dražbě. Stály ho majlant, ale jsem ráda, že posloužily dobré věci."

Srdeční záležitost: kostým starý patnáct let

"Tohle je můj první kostýmek, je od Jil Sander. Měla jsem ho na první tiskové konferenci u příležitosti založení nadace. Mám ráda béžovou a vůbec přírodní barvy. Je starý asi patnáct let a pořád se do něj vejdu!" vypráví.

Podle Terezy je důležité mít v šatníku několik základních kvalitních věcí: džíny, tílka, trička a košile v základních barvách (černá, bílá, přírodní), alespoň jedny koktejlky a večerní boty.

Na podpatcích příliš často nechodím. Preferuji tenisky, sandály, žabky, Mám dvě děti a mým módním doplňkem je kočárek.

K nejzajímavějším kouskům patří bílá dvojitá košile z kolekce Táta máma od Natálie Steklové. "Dá se ještě přepásat rukávy, jsou to vlastně dvě košile v sobě. Já ji nosím obráceně, zadním dílem dopředu."

Tereza je patriotkou, v šatníku má také několik krátkých halenek s výšivkou, které jsou součástí krojů. "Mám ráda jakýsi etno styl, já tomu říkám bohemian chic," vysvětluje. "Vždy se mi líbily věci, které už někdo nosil nebo které mají nějaký příběh. A na to jsou součásti kroje výborné. Nosím ty halenky na plavky, k džínám a vypadá to pěkně. Nemusí být všechno značkové, stačí být individualista, najít si něco, co člověku sluší," dodává.





Brýle a klobouky? To je moje, říká Tereza

"Miluju brýle a klobouky. Mám klasické ray-banky, potom tyhle růžové z Austrálie z nějakého malého obchůdku, koupila jsem si tam tehdy asi troje a byla to otázka pěti dolarů. A pak mám taky klobouček, který jsem zdědila po babičce," ukazuje Tereza béžový retro klobouk.

Šperky naopak příliš nenosí. A když už, pak jen velmi jednoduché. Nejoblíbenější má řetízek s přívěskem ve tvaru srdíčka od Cartiera. "Dostala jsem ho od svého partnera k narozeninám. Protože ani jeden z nás není výrazně nábožensky založený, místo křížku zvolil srdíčko."

Od kamarádky dostala další oblíbený kousek - náramek v antickém stylu. Je elegantní, jednoduchý se zajímavými detaily.

Podtrženo sečteno, v Terezině šatníku převládají přírodní tóny. Má samozřejmě značkové a nadčasové kousky, které však velmi ráda doplňuje oblečením z druhé ruky. Potrpí si na zajímavé a jednoduché doplňky. Věci, které už nenosí (většinou prý ty značkové), rozdá. Pro módu má výjimečný cit, nepotřebuje tedy stylistu. Oblečení si kupuje sama, nebo jej dostává.

A co by si nikdy nevzala? "Určitě styl, kdy máte modré řasy, lakové lodičky, svítivé triko. Na druhou stranu, když pracuju, stylistky na mě kolikrát navléknou šílené věci, které pak pro ten účel nevypadají vůbec špatně," říká modelka.

Tereza Maxová * Narodila se 31. 8. 1971 v Pardubicích. * Jako modelka spolupracovala snad se všemi slavnými fotografy, objevila se na titulní straně britského Vogue, Elle či Marie Claire, byla tváří reklamních kampaní mnoha značek. * Dlouhodobě pomáhá opuštěným dětem. Nadace Terezy Maxové má pod patronátem více než 16 000 tisíc dětí v České republice. * Z předchozího vztahu s dánským tenistou Frederikem Fetterleinem má desetiletého syna Tobiase. * Se současným partnerem, tureckým podnikatelem Burakem Oymenem má roční dceru Mínu.