Tereza Maxová: Dědoušek ustál Terezín i Osvětim. Nikdy nikoho nesoudil

Obdivuje zejména jeho životní elán, a to navzdory tomu, že přišel během války o všechny své příbuzné, kdy byla jeho celá rodina deportovaná do koncentračního tábora. Zpětně oceňuje dědečkův nadhled, protože prý nikdy nikomu nic nevyčítal a kdykoliv mohl, každému ochotně pomohl.

V rozhovoru s úsměvem vzpomíná i na to, jak se její dědeček díval na vnuččinu začínající kariéru. „Byl na mě pyšný. Chtěl, abych mu z Paříže posílala časopisy, ve kterých jsem byla vyfocená. Prý proto, aby nazdvedl „dědky“, jak hovořil o svých kamarádech ze Svazu protifašistických bojovníků, přestože byli minimálně o deset let mladší než on,“ dodává Tereza Maxová.

„Když jsem přijela poprvé do Čech s mým tehdejším přítelem, který byl cizinec, byl dědoušek vůbec jediný, kdo byl schopný se s ním bez problémů domluvit. Jako jediný v naší rodině totiž hovořil plynule německy a anglicky.“

Do Čech se známá topmodelka vrací často. A to nejen za prací a za příbuznými, ale i proto, aby prostřednictvím charitativních projektů Nadace Terezy Maxové dětem pomáhala znevýhodhěným a opuštěným dětem z dětských domovů. Jejich počet se dodnes vyšplhal na tisíce. Jak dodává, její dědoušek by z toho měl jistě radost.