Tereza Bonnet Šenková: Z Moulin Rouge k bikram józe

O horké józe, která jí doslova pomohla postavit se na nohy, se rozhodla dozvědět víc, a tak ji odjela studovat přímo k panu Bikramovi do Los Angeles, kde pod jeho vedením pobyla devět týdnů.

Tereza přiznává, že svému tělu dávala vždycky pořádně zabrat a i po operaci kyčlí se chtěla především co nejdřív vrátit na jeviště. Hledala tedy nové metody rehabilitace, které by ji co nejdříve vrátily na scénu. A tak objevila Bikram jógu.

Po třech týdnech už mohla opět trénovat a zkoušet a o dva měsíce později byla schopna odjet tančit do Joyce Theatre v New- Yorku. Po návratu do Paříže se vedle tancování začala Bikram Józe věnovat intenzivněji, protože ji viděla jako ideální způsob rekonvalescence z jakéhokoli zranění a navíc dokonalý doplněk tréninku profesionálního tanečníka. Takto se pomalu zrodila myšlenka návratu do Čech a otevření prvního studia Bikram jógy v České republice. Předtím ji ovšem čekala ještě dlouhá cesta. Pomalu se dostala od kariéry tanečnice ke kariéře instruktorky jógy.

To i přes to, že jako jediná Češka tančila tři roky v Moulin Rouge a na takovou příležitost čekají zástupy tanečnic z celého světa. Do konkursu ji po přistěhování do Paříže přihlásil její manžel, a i když o angažmá moc nestála, okamžitě sklidila úspěch.

"Moulin Rouge není žádný upocený šantán, jak se kdysi mnozí mohli domnívat. Je to prostě francouzská tradice, na kterou jsou Francouzi náležitě hrdi. Je stejně starý jako Eiffelovka. Rozhodně nic obscénního," popisuje Tereza světoznámou pařížskou show, kde může jeden kostým s peřím vyjít až na 20 – 30 000 eur.

"Díky józe jsem se dala dohromady po operacích a mohla tančit dál. Všechno fungovalo, ale já už jsem se hýbala jinak, s vědomím, že se pro změnu ke svému tělu musím začít chovat vlídněji, že ho musím mít ráda. Pomalu jsem začala vidět směr, kterým se vydat. Měla jsem projekt, chtěla přinést do Čech něco nového a být pro změnu užitečná."

Jóga tedy nad tancem vyhrála, ale Tereza toho rozhodně nelituje.

"Když vidíte, jak lidi s chronickými bolestmi páteře a jinými poruchami se vám doslova mění před očima, máte z toho větší uspokojení než po podání perfektního výkonu na scéně."

Dřív než směla studio v Čechách otevřít, ji ovšem čekaly hodiny tvrdé práce. Ve škole zakladatele Bikram jógy musíte vydržet 16 hodin intenzivních přednášek, cvičení a teorii o vedení lekcí, pak teprve můžete získat diplom a po úspěšném absolvování ještě musíte Bikram jógu rok učit pod vedením zkušeného majitele studia. Teprve potom je možné otevřít si vlastní studio, což se Tereze povedlo zatím jako jediné u nás v republice.