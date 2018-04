Terapie stáním může pomoci od bolestí zad

Jak se zdá, po člověku zručném, vzpřímeném a rozumném bude zřejmě v řadě hominidů následovat homo ohnutis – člověk ohnutý. Máme pro to podle lékařů všechny předpoklady.



Do práce jezdíme autem nebo MHD, v kanceláři prosedíme osm hodin a večer se svalíme k televizi. Jsme líní udělat pár kroků navíc, přirozenost chůze se nám z života vytratila. A to se našemu tělu vůbec nelíbí. Vzdychá páteř, svaly i vnitřní orgány.

Lidé se ohýbají, ochabují a leniví čím dál víc. Zachránit nás prý má poslední hit – psaní u počítače vestoje.

Podle fyzioterapeuta, doktora Tomáše Rychnovského, je stání za stolem jen další variantou, kterou se aspoň nějak snažíme kompenzovat úděl dnešní doby, a to sedění. „Dívám-li se na to tak, že jakýkoli pohyb je lepší než celodenní sedění, pak je poloha vestoje samozřejmě lepší. Odlehčíme tím spodním zádům, jinak zatížíme stehna, jinak se nám dýchá a jinak použijeme ruce.“

Každé narušení stereotypu je pro naše tělo podle něj dobré, zároveň však varuje před přílišným optimismem. „Stání rozhodně není pro každého. To, že teď zrušíme v kancelářích židle a pracovníkům přikážeme si stoupnout, by mohlo nadělat více škody než užitku. Ne každý má záda v takovém stavu, že je to pro něj vhodné.“ I stát se totiž musí umět.

„Pokud je vaše pánev ve špatném postavení, může i dobře myšlený stoj v práci přetěžovat spodní část bederní páteře. Ta je místem, které má sklon k bolesti. Měli bychom proto myslet na to, že naše nohy nejsou ‚stojany‘, ale spíše variabilní pérka, která opravují polohu pánve. Ta by měla být vždy podsazená,“ vysvětluje doktor Rychnovský.

Jak na to? Kolena mějte vždy lehce přikrčená a přešlapujte z nohy na nohu. Během dne se snažte vědomě uvolnit ramena, krk, hrudník. A konečně: Naučte se ovládat dech.

„Břicho musí plnit roli míče, který se zepředu nafukuje a tlačí do páteře. Tím se dobře či ideálně zapojí do stabilizace páteře. Správné dýchání za vás odvede velký kus práce,“ radí Rychnovský.