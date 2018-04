Test: sport versus každodenní pohyb. Při čem se víc hubne?

Tepová frekvence

Pokud chcete hubnout, musíte se při sportu pohybovat v tzv. aerobním pásmu – to je stav, při němž je tělo dostatečně zásobeno kyslíkem a spaluje tuky. Sami na sobě to poznáte tak, že nelapete po dechu a můžete říct souvislou větu, ale už ne souvětí.

Když to přešvihnete a těžko se vám dýchá, ve vašem těle se rozjede proces spalování cukrů, při němž si zvyšujete kondici, ale nehubnete. Svoji ideální tepovou frekvenci můžete spočítat podle vzorce, ale jistější je, když vám ji určí odborník třeba ve fitness.

Vzorce nepočítají s individualitou těla a vy byste si mohli spíše uškodit. Tep při cvičení si pak můžete hlídat s pomocí tepoměru, který vyzkoušely na vlastní kůži i redaktorky Ona Dnes.

Vedoucí Ona Dnes Lenka Tréglová

Sport: kruhový trénink

V posilovně Contours, kam na kruhový trénink chodím, si cvičení řídíte sama, a to mi vyhovuje. Na testování tepoměru ideální. Na zahřátí jedu deset minut na rotopedu (144), pak se po čtyřiceti vteřinách střídají posilovací stroje s aerobními stanovišti, kde většinou skáču, boxuju nebo se jinak snažím rozběhnout tepovku zpomalenou posilováním. Ukázalo se, že zbytečně.

Na posilovacím stroji mi tep padá pod 140 jen na začátku cvičení, a to na stroji na ruce. Celou dobu se držím v ideálním pásmu. Když to na aerobním stanovišti přeženu, ocitnu se na 160. Při závěrečné strečinkové desetiminutovce zpomalím na 120‚ a spalování kalorií se sníží na polovinu (což mi oznámil tepoměr). Za trénink jsem spálila 2 100 kj.

Každodenní pohyb: chůze do práce

Ranní cesta do práce mi pěšky trvá do čtyřiceti minut, měří přes tři kilometry a ještě jsem neobjevila lepší metodu, jak se probudit. Zamykám dveře bytu (112) a vyrážím z kopce dolů (126), pak kousek do kopce (144) a nastupuju dlouhý svažitý úsek k Vltavě. Rychlou chůzí s dlouhými kroky jsem na 126, když zkrátím krok a začnu kmitat jako vojáček na klíček – vytáhnu to na 136. Po dvaceti minutách mám mokrá záda. Kdykoliv ale zastavím, tep padá na 119. Zkusím jednu stanici tramvají – 87.

Výsledek: chůzí se dá hubnout, když půjdete stylem vojáček déle než čtyřicet minut a budete se pak moci převléknout do suchého.

Redaktorka Ona Dnes Jana Syslová

Sport: badminton

Měla jsem za to, že na hřišti bývám tak uřícená, že nemůžu spalovat. Spletla jsem se! Abych při svém věku a kondici spalovala tuky, musí být moje tepová frekvence mezi 135 až 149 tepy. Hrajeme čtyřhru a můj tepoměr prvních deset minut hlásí směšná čísla: 110, 105, 92, 115... Nejde mi to, potácím se po hřišti. Zaberu naplno (v rámci možností) a jsem tam: 140.

Na své ideální tepové frekvenci vydržím nečekaně dlouho, i když samozřejmě chvílemi klesá – při podání, při hledání míčku, když upadnu... Pár minut zůstanu na naší polovině hřiště sama a tep vylétne na 165, tolik by tepoměr zřejmě ukazoval při dvouhře. Ta je při spalování zapovězena.

Každodenní pohyb: vytírání

Pro mě nejhorší domácí práce. Kdybych ale zjistila, že hubnu, dokážu nenávist k mopu trochu potlačit. Bohužel se přesvědčím, že nehubnu. Tepová frekvence je stabilně na 120 a při zastavení hned klesá, vylétne jen párkrát: vytažení kýble s vodou z vany – 130, stěhování gauče – 136, vynesení vysavače z kumbálu – 132.

Spalovat začínám jen při vytírání schodů, ale ty jsou příliš krátké. A pak ještě jednou – když vytírám komoru a každou věc musím třikrát stěhovat. Abych zhubla, musela bych si sjednat brigádu ve vetešnictví nebo na petřínské rozhledně.

Redaktorka Ona Dnes Eva Tichá

Sport: fit box

Vlekoucí kašel mě poslední dva měsíce vyřadil ze cvičení. A na mé fyzičce se to hned odrazilo. Na fit box jsem vyrazila s doporučením, že díky svému předchozímu cvičení to zvládnu. No nezvládla, vážně ne. Krátce při úvodním zahřívání se dostávám na 150, každou minutu se tep zvyšuje a já jsem při boxování do pytle na 190. Teprve v druhé polovině při posilování v leže na zádech jsem na 140, závěrečný strečink tep zklidňuje na 130. Pro netrénované to sport na hubnutí není, na získání fyzičky je to ideál.

Každodenní pohyb: venčení psa

Náš maďarský ohař potřebuje hodně pohybu. Když jdeme spolu, tak svižně. Sousedé a známí si ze mě kvůli mému stylu chůze utahují, dcera protestuje. Vím, chodím rychle. Ne kvůli spalování, spíš proto, že z obvyklého tempa většiny mě bolí záda. Vycházím z bytu (80), na rovině se svižnější chůzí dostávám přes stovku, v kopci zpomaluju, ale jsem na 140 tepech. V mém případě ideální pro spalování. Cestou dolů tep klesá (130), dostat se zpátky není problém, ale netrénovaní s vámi příště nepůjdou.