Teplo domova je kutloch, láska i jídlo. Ptaly jsme se mužů

Kevin Goodluck, projektant, 30 let

žije s přítelkyní z Čech, Londýn

"Teplo domova je pro mě chvílí, kdy se vrátím z práce domů k mojí nádherný slečně, dáme si večeři a pak se k sobě přitulíme při sledování filmu. Anebo to pro mě také znamená sledování fotbalu, u kterého popíjím pivo a někdo mi masíruje hlavu nebo nohy a přinejlepším obojí."



Jacques Joseph, student FF UK, 26 let

svobodný, Praha

"Jsem ´člověk kutlochový´. Teplo domova je pro mě asi jakási pomyslná nora, prostor čistě podle mých představ, kam si můžu zalézt a spokojeně dělat to, na cokoli mám zrovna chuť. Třeba malá a zdánlivě chaotická místnost se stohy knih, papírů a cédéček, bordelu, ve kterém se vyznám jenom já. Ještě je tam nějaký stůl, počítač, hudební nástroje a možnost se zavřít a mít tam od všech a všeho klid. To mě sice napadlo jako první, ale vlastně musím uznat, že teplo domova je ještě o něco teplejší, když člověk může vylézt a čeká tam navařené jídlo a někdo, s kým si může popovídat.

Jiří Mádl, herec, 24 let

svobodný, Praha

Teplo domova je pro mě místo, kde můžu jít spát kdykoli se mi zachce, kde mi někdo uklidí, tak abych pak nic nepostrádal, uvaří, vyžehlí, pochválí mě. Místo, kde si zasouložím, i když se mi nechce. Není tak důležitý, kde to místo je, kdo tam bydlí, nebo kolik lidí tam bydlí. Hlavně, když se budeme mit rádi a budeme pospolu dlouze jíst.

František Bílý, středoškolský učitel, 33 let

žije ve vztahu, České Budějovice

Snad právě protože jsem narozen ve znamení raka, znamená pro mě teplo domova především domov, kam se mohu vždy vrátit do klidu a pohody. Mám ve své rodině obrovskou oporu, obzvlášť ve své matce, otce bohužel už nemám. Svou rodinu nesmírně miluji a jsem jí za mnohé vděčný.

Co si pod pojmem teplo domova představujete vy? Pište Do DISKUZE pod článkem.

P.S.: "U mě doma je teplo domova když si koupím bramboru sýr a kečup a zatopím si :-) to je moje realita." (Kristina, autorka článku, studentka FAMU)