Je vám zima? Zahřejte se teplými nápoji s alkoholem, kávou a kořením

Recepty na horké alkoholické drinky připravil Petr Vopálenský, barový specialista Premier Wines & Spirits.



Horká hruška:

50 ml hruškového likéru

20 ml zázvorového sirupu

130 ml horké vody

Ozdoba: zázvor, křížala, jablko

Do připravené skleničky na horké drinky nadávkujeme všechny suroviny a zalijeme vařící vodou. Skleničku ozdobíme zázvorem, limetou a sušeným jablkem (křížalou). Lahodná chuť hruškového destilátu se výborně doplňuje se štiplavou chutí zázvoru.

Horká švestka:

40 ml švestkového likéru

30 ml jablečno-švestkového sirupu

130 ml horká voda

Ozdoba: skořice, sušená švestka

Do připravené skleničky na horké drinky nadávkujeme všechny suroviny a zalijeme vařící vodou. Skleničku ozdobíme skořicí a sušenou švestkou. Jemná chuť švestek a skořice v horké kombinaci, zpříjemní zimní večery.

Jablkovo-švestkový punč se skořicí

30 ml whisky

40 ml jabkečno švestkový sirup

130 ml horké vody

Ozdoba: kolečko limety

Do připravené skleničky na horké drinky nadávkujeme všechny suroviny a zalijeme vařící vodou. Do punče se skvěle hodí kolečko limetky pro vyváženost sladké chutě.

Černorybízový punč s jablkem

30 ml whisky

40 ml sirup s příchutí černého rybízu

130 ml horké vody

Ozdoba: kolečko limety

Do připravené skleničky na horké drinky nadávkujeme postupně všechny suroviny a zalijeme vařící vodou. Skotská Whisky v kombinaci s černým rybízem a jablky je ideální partner po zimní lyžovačce.

Kořeněný jablečný punč se zázvorem

30 ml whisky

40 ml sirup s příchutí jablka a zázvoru

130 ml horké vody

Ozdoba: kolečko limety

Do připravené skleničky na horké drinky nadávkujeme skotskou whisky a zázvorový cordial s jablky a zalijeme vařící vodou. Limeta opět příjemně vyladí sladkost punče.

Káva a čaj trochu jinak

Pokud dáváte přednost nealkoholickému zahřátí, můžete vyzkoušet přidat si do čaje nebo kávy koření. Inspiraci nabízí Luboš Martínek, šéfbarista sítě kaváren CrossCafe.



Masala Chai a Chai Latté



Kombinaci silného čaje a plnotučného mléka, kterou výrazně doplňuje směs vybraného koření si získává příznivce i mimo české čajovny. Nejčastěji se používá kardamom, který má aromatickou, jemně pikantní chuť, mezi obvyklé přísady však patří také skořice, zázvor nebo hřebíček. Užívané koření se lišilo i v samotné Indii, odkud Chai Latté pochází, v každém regionu se nápoj koření jinak.



Jako základ pro domácí výrobu poslouží kvalitní černý nebo zelený čaj, který svaříte s kořením, následně i s mlékem a poté přecedíte. Nápoj můžete dosladit třtinovým cukrem nebo medem. Pro latté verzi mléko nejprve napěňte a poté přidejte k přecezenému čaji.



Káva a kardamon

Do mleté kávy přidejte několik semínek kardamomu a nechte směs odležet alespoň jeden den v uzavřené nádobě, aby se koření rozleželo. Poté připravte jako klasickou kávu. Chuť a vůně kardamomu je silná a kafrovitá, v českém prostředí ji známe třeba z perníkového koření. Na Středním východě jej používají především do čaje, v Egyptě pak do kávy.



Káva a chilli

Pokud máte rádi ostřejší chutě, rozhodně zkuste kávu s chilli. Příprava je velmi snadná. Nasekejte jednu až dvě chilli papričky, podle chuti, do namleté kávy před spařením horkou vodou. Do kávy můžete pro výraznější chuť přidat ještě čtvereček hořké čokolády nebo skořici. Chilli zahřívá tělo, podporuje chuť k jídlu a ve větším množství působí jako přírodní afrodisiakum.

Vanilka a skořice



Obě koření jsou u nás důvěrně známá a oblíbená, tak proč si jimi nevylepšit každodenní šálek kávy. Káva ve spojení s vanilkou je velmi jemná a příjemně aromatická, skořice jí naopak dodá sladkost i říz. Pro obě varianty platí, že nejlépe vyniknou po zjemnění mlékem.