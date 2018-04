Teplá polévka zasytí, studená osvěží. Zkuste třeba květákovou s chilli a kešu

Tipy a triky polévkových maniaků

* Aby byla polévka krásně hladká, zaléváme jíšku studenou vodou nebo vývarem, metlou dobře rozšleháme a vaříme nejméně 15 až 30 minut.

* Vývar tak snadno nezkysne, pokud jej budete uchovávat ne zcela přikrytý. Vložte pod pokličku třeba vařečku nebo podložte utěrkou.

* Chcete-li polévce dodat hezkou barvu, osmažte na másle či oleji nastrouhanou mrkev a teprve poté zalijte vodou.

* Přesolenou polévku zachráníte, když v ní povaříte jednu či dvě syrové brambory vcelku.

* Pokud připravujete zelňačku, vařte brambory odděleně, jinak pořádně nezměknou.

* Jestli se bojíte přípravy domácích klasických nudlí, oslňte celestýnskými. Jsou to vlastně vystydlé palačinky nakrájené na proužky.

* Nechcete-li zahušťovat jíškou, použijte rozmixovanou zeleninu nebo ovesné vločky či pohanku.

Pastiňáková polévka

Pro 4 osoby

* 1 cibule

* 3/4 kg pastiňáku

* 2 stroužky česneku

* 1 lžička korian. semínek

* 1 lžička kmínu

* 1/2 lžičky hořč. semínek

* 1/2 lžičky kurkumy

* 2 lžíce oleje

* 1 l zelenin. vývaru

* sůl

* chilli

* sezam

* petržel

1. Troubu předehřejeme na 200°C. Cibuli oloupeme, rozkrájíme na klínky, pastiňák na kostky, česnek oloupeme.

2. Koření promícháme s olejem, zamícháme do zeleniny a tu pak přesypeme do pekáče. Pečeme 30 minut.

3. Hotovou zeleninu rozmixujeme s částí vývaru, přidáme zbytek vývaru, přivedeme k varu, dochutíme solí a necháme krátce povařit.

4. Porce polévky ozdobíme chilli, sezamovými semínky a čerstvou petrželí.

NÁŠ TIP Přidejte do pekáče k pastiňáku na špalíčky rozkrájenou mrkev.

Polévka z kachního masa

Pro 4 osoby

* 2 kachní stehna

* 3 mrkve

* 2 petržele

* 1/2 celeru

* 1 cibule

* 1 stroužek česneku

* 1 lžíce sádla

* 1 lžíce rajského protlaku

* 1 bobkový list

* 4 kuličky černého pepře

* 4 kuličky nového koření

1. Kachní stehna omyjeme, osušíme, překrojíme. Zeleninu očistíme, cibuli a česnek oloupeme. Jednu mrkev, jednu petržel a čtvrtku celeru odložíme do studené vody.

2. Na sádle opečeme maso, přihodíme k němu zeleninu a několik minut společně opékáme. Přidáme rajský protlak, promícháme, přelijeme vodou a přivedeme k varu. Lžící sbíráme pěnu. Přidáme koření a necháme táhnout na mírném plameni hodinu a půl.

3. Hotový vývar slijeme, stehna vyndáme a maso z nich obereme.

4. Ve vývaru zavaříme na kolečka nakrájenou mrkev a na kostičky nakrájenou petržel a celer. Povaříme ve vývaru doměkka, přidáme maso a těstoviny a polévku dovaříme. Dochutíme solí.

NÁŠ TIP Přidejte do druhého vývaru snítku tymiánu.

Kapustová s chlebem

Pro 4 osoby

* 100 g slaniny

* 1 cibule

* 2 stroužky česneku

* kmín

* 1/4 kapusty

* 1 l hovězího vývaru

* sůl

* pepř

* 4 plátky chleba

* 1 kelímek zakysané smetany

* čerstvá pažitka

1. Slaninu nakrájíme na malé kousky. Cibuli a česnek oloupeme, nasekáme a orestujeme v hrnci na rozškvařené slanině, přidáme kmín, nakrájenou kapustu a chvíli společně podusíme.

2. Vše zalijeme vlažným vývarem a uvaříme do změknutí. Dochutíme solí a pepřem.

3. Plátky chleba nakrájíme na kostičky a orestujeme je nasucho na pánvi.

4. Do talíře rozdělíme chlebové kostky a přelijeme je horkou polévkou. Ozdobíme lžící zakysané smetany a nasekanou pažitkou.

NÁŠ TIP Polévku můžete zahustit jíškou ze sádla a hladké mouky nebo rozšlehaným vejcem.

Cibulačka s houbami

Pro 4 osoby

* 6 plátků slaniny

* 6 malých žampionů

* 3/4 kg cibule

* 4 lžíce oleje

* 1 l hovězího nebo zeleninového vývaru

* sůl

* pepř

1. Nakrájíme na drobno slaninu, žampiony pokrájíme na malé plátky. Na pánvi necháme vyškvařit slaninu a orestujeme na ní plátky žampionů.

2. Cibuli oloupeme, nakrájíme na kolečka, na oleji je opečeme a podusíme asi 15 minut, přilijeme vývar osolíme a opepříme, přidáme žampiony se slaninou a povaříme doměkka.

NÁŠ TIP Přidejte do každé porce kopeček strouhaného ementálu nebo kostičky bílého chleba nasucho opečeného na pánvi.

Květáková s chilli a kešu

Pro 4 osoby

* 30 g másla

* 40 g hladké mouky

* 1 květák

* 200 ml mléka

* 1 kostka zeleninového vývaru

* sůl

* špetka muškátového květu

* 1 lžíce oleje

* 100 g nesolených kešu oříšků

* 1 chilli paprička

* 1 žloutek

* petrželka

1. V hrnci si připravíme z másla a mouky světlou jíšku, zalijeme ji vodou, rozšleháme a vaříme 15 minut.

2. Květák propláchneme, rozebereme na růžičky, případně nadrobno rozkrájíme, vložíme do polévky a uvaříme do měkka.

3. Do polévky přidáme mléko, zeleninový vývar, dochutíme solí a muškátovým květem, necháme krátce provařit.

4. Na menší pánvi orestujeme na oleji krátce nasekané kešu oříšky a nadrobno nakrájenou chilli papričku.

5. Hrnec s polévkou stáhneme z plotýnky a zašleháme do ní žloutek rozmíchaný s trochou mléka a orestované oříšky s papričkou. Každou porci polévky ozdobíme čerstvou petrželkou.

NÁŠ TIP Květák nechte před vařením namočený v hrnci s osolenou vodou, zbavíte se případného hmyzu. Vejce použijte v bio kvalitě.

Rajčatovo-fazolová polévka

Pro 4 osoby

* 2 lžíce oleje

* 2 stroužky česneku

* cibule

* 1 lžíce balsamikového octa

* 1 konzerva loupaných rajčat

* 3/4 l kuřecího nebo zeleninového vývaru

* 1 lžička hnědého cukru

* 1 konzerva bílých fazolí

* sůl

* pepř

1. Na oleji orestujeme na plátky nakrájený česnek a na kostičky nakrájenou cibuli.

2. Přidáme balsamikový ocet, šťávu z konzervovaných rajčat, nadrobno nasekaná rajčata, vývar a cukr a prováříme asi 15 minut.

3. Rozmixujeme polévku tyčovým mixérem, dochutíme solí a pepřem, přidáme slité bílé fazole a krátce zavaříme. Hotovou polévku ozdobíme čestvými omytými a osušenými lístky bazalky.

NÁŠ TIP Polévku můžete připravit i z čerstvých rajčat, spařte je horkou vodou, oloupejte a nasekejte. Můžete přidat i trochu chilli.

Podmáslová s bramborami a cibulí

Pro 4 osoby

* 2 cibule

* olej

* 500 ml kuřecího vývaru

* hrst rozinek

* 3 brambory

* čerstvý libeček

* 400 ml podmáslí

1. Cibule oloupeme, jednu nakrájíme na kostičky, druhou na kolečka. Kostičky cibule orestujeme v hrnci na dvou lžících oleje, přisypeme rozinky, zalijeme vývarem a povaříme, dokud cibule nezměkne.

2. Brambory oloupeme a nastrouháme nebo pokrájíme na opravdu malé kousky, libeček najemno pokrájíme, vložíme do vývaru a přilijeme podmáslí. Polévku velmi pomalu za stálého míchání vaříme, dokud brambory nezměknou.

3. Kolečka cibule usmažíme na oleji dohněda, vyjmeme a necháme okapat na ubrousku, každou porci polévky jimi ozdobíme.