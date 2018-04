Teorie, že interrupce působí depresi, je prý nesmysl

6:00 , aktualizováno 6:00

Žádná kvalitní studie do dnešní doby neprokázala, že by interrupce působila ženám psychické problémy či takzvaný postpotratový syndrom. Oznámili to vědci z Univerzity Johnse Hopkinse v americkém Baltimoru, podle nichž se prosazování této teorie zdá být politicky motivované.