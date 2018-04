Tenistka Vaidišová: Nerušit, stoupám!

Nicole má už od raného dětství tak cíleně zamířeno a jde si za svým s takovou energií, že by jí to mohl kdekdo závidět.

Má to v genech? Nebo je to tím, že do šesti let vyrůstala v německém Norimberku, a měla tedy tvrdší výchovu? Nebo tím, že žije od deseti let v tenisové akademii v Americe?

Dostala jsem možnost mluvit s Nicole během fedcupových zápasů a zajímalo mě, na kolik let se ve skutečnosti cítí dívka, která je pro sportovní fanoušky už téměř synonymem cílevědomosti a předčasné sportovní i psychické vyspělosti:

"Cítím se přesně na tolik, kolik mi je. Na kurtu beru všechno hodně vážně, svoje cíle i svoje hraní. Mimo kurt jsem stejná jako jakýkoliv jiný teenager – ráda se bavím s kamarády a užívám života."

Nicole je ovšem všechno jiné, jenom ne ,jakýkoliv jiný teenager‘. Má v sobě vyrovnanou kombinaci přirozeného talentu a tvrdohlavého dříče. Do tenisu ji nikdo nikdy nutit nemusel.

Jak se rodí šampionky

Nicole se narodila v Norimberku, kam její rodiče emigrovali z komunistického Československa. Kdyby si mohla budoucí tenisová hvězda vybírat, do jakého prostředí se narodí, nemohla by dopadnout lépe.

ÚSPĚCHY NEJMLADŠÍ ČESKÉ MILIONÁŘKY:



* Nicole je nyní na 12. příčce žebříčku Women´s Tennis Association, tedy WTA * Vyhrála šest turnajů WTA ve dvouhře (Vancouver 2004, Taškent 2004, Soul 2005, Tokio 2005, Bangkok 2005, Štrasburg 2006) * Celková bilance ve dvouhře na okruhu WTA (do Roland Garros) 99 výher, 30 proher * Na cenách pro vítěze vydělala 648 572 dolarů

Její maminka, Riana Vacková, je sestra našeho bývalého daviscupového reprezentanta Daniela Vacka a vytváří Nicole servis i zázemí. Trenérem je její nevlastní otec, druhý manžel její matky, Aleš Kodat. S Nicole se seznámil, když jí bylo osm a její maminka pro ni hledala trenéra.

"Možná jsem špatný kouč, ale tehdy jsem v ní žádný talent nepoznal," říká Kodat, který se později v klidu vyrovnal s dvojrolí trenér a nevlastní otec. A to i když prodělávala Nicole mírné pubertální rebelie a výbuchy vzteku na kurtu.

V deseti letech si už byla svou láskou k tenisu tak jistá, že ji Aleš Kodat přihlásil a taky následoval na věhlasnou floridskou tenisovou akademii Nicka Bolettieriho.

Z tamních kurtů už dobyla světový tenis třeba Martina Hingisová nebo sestry Williamsovy.

Sám Nick Bollettieri píše o Nicole na webových stránkách své líhně talentů: "Touží být světovou jedničkou a dokáže tomu mnoho obětovat."

Co už obětovala? Především normální život sedmnáctileté holky. Ale že by něčeho litovala, to ne. Spíš si umím představit, jak by trpěla, kdyby jí někdo nutil jenom chodit do školy, do kina, tancovat a zakázal jí sport.

Mladé hvězdy

I tenisový laik si určitě všiml, že tenisové šampionáty vyhrávají velmi mladé tenistky a tenisté. Jennifer Capriati, Martina Hingisová, Serena Williamsová, Jelena Dokic, Maria Šarapová… všechny vystřelily nahoru ještě před šestnáctými narozeninami. Ale konce už většinou tak slavné nebyly. Mladý přetrénovaný organismus vypovídal službu nebo se jim prostě už nechtělo tak dřít.

Zajímalo mě, jestli si Nicole tohle riziko uvědomuje a je to pro ni varování. Nebo už rovnou plánuje končit s tenisem kolem dvacítky?

"Teď vám nemůžu říct, v kolika letech chci končit s tenisem, vždyť jsem teprve na začátku. Můžu jenom říct, že si moc dobře uvědomuju, že hodně hráček muselo skončit brzo kvůli zraněním. Proto pracuju společně se svým týmem (s rodiči, manažerem Olivierem Van Lidonkem a fyzioterapeutem Davidem Hogarthem) na takovém tréninkovém programu, který by měl jakýmkoliv zraněním zabránit."

Manažer Olivier Van Lindonk se o Nicole stará už tři roky. Jakou budoucnost vidí pro Nicole on a připomíná mu nějakou jinou slavnou hráčku?

"Já mám pocit, že Nicole má před sebou velké úspěchy. Je neuvěřitelně soustředěná na výhru, je profesionální a k tenisu přistupuje tak, že určitě dosáhne svého maxima. A jestli mi připomíná jinou hráčku? Nemyslím, že bych její styl a kariéru mohl přirovnat ke komukoliv jinému. Tenis se stále mění a Nicole si vyvinula svůj vlastní styl."

Žijeme (a trénujeme) Jenom jednou

Většinu roku tráví Nicole na Floridě, kde trénuje a odkud vyjíždí na turnaje nebo do Prahy, kde studuje střední školu. Takže následoval rychlý výslech po americku:

V Americe se řídí od šestnácti. Máte tam už řidičák a auto?

Ne, řidičák jsem si ještě neudělala.

Co teď právě čtete?

Knihu od Jamese Browna.

Stíháte mít vedle tenisu nějaký koníček?

Mám ráda jógu, sleduju v televizi hokej, čtu si a ráda cestuju.

Není to s tím cestováním po těch letech už trochu stereotyp? Rok za rokem stejná města, stejné turnaje…

Absolutně ne! Mám strašné štěstí, že můžu cestovat po celém světě a v každém městě, kam jedu hrát, si taky naplánuju, co tam chci vidět kromě hotelu a kurtů.

Kde se vidíte za pět let? Myslím v tenise, ale i třeba v dalším studiu?

To se dá jen těžko říct. Mám pořád tolik snů a cílů, že vážně nemůžu tušit, kde budu ode dneška za pět let. Jen jedno jediné vím určitě – že budu na dosažení svých cílů pracovat tak tvrdě jako na ničem jiném. Až se jednou ohlédnu zpátky, nechci ničeho litovat.

Jestli budete dál stoupat tak jako dosud, stanete se pravděpodobně obletovanou celebritou. Na slavných soupeřkách vidíte, jaký je to život. Nebude vám to vadit?

Já o budoucnosti moc nepřemýšlím. Můj první a jediný cíl teď je stát se co nejlepší tenistkou.

Mimochodem krásná

Přes dokonalý vzhled blond atletky s dlouhýma nohama se o Nicole nikdy nemluvilo jako o tenisové modelce. Tou je například Anna Kurnikovová.

Její nevýrazné tenisové úspěchy jí vlastně jen posloužily ke zviditelnění, aby byla atraktivní pro zástupce módních, sportovních a klenotnických firem. Ty z ní posléze udělaly tvář několika luxusních značek a Anna už na raketu sáhnout nemusí.

Nicole je sice stejně pohledná, ale tenis hraje o několik tříd výš. Kombinace "hezká holka s dělovým servisem" jí ale taky už vynesla pár lukrativních kontraktů, třeba se značkou Reebok.

Co se módy týče, obléká se ráda stylově a elegantně a díky svým výdělkům si může dopřát i velmi drahé a luxusní věci. Která jiná sedmnáctiletá dívka má kabelku od Louise Vuittona?

Když jsem se ovšem zeptala, jestli se chce líbit sobě, nebo se obléká tak trochu i kvůli klukům a mužům okolo, odmítla to komentovat. Pánové (zatím) nejsou v jejím plánu.