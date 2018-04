Tenisový styl sluší i na ulici

PUNTÍKY A ČÁRY





Zapomeňte na konvence a klišé, že pruhy a puntíky se k sobě nehodí. Pokud se sejde alespoň barevnost, je vše dovoleno.

UNIVERZITNÍ TURNAJ





Namixujte si pruhy a vytvoříte tak vlastní styl. Výrazná barva zopakovaná i na nápadných botách na platformě dodá modelu ucelenost.

HVĚZDNÁ KVALITA





Úpletové tričko s barevným nápletem a bílým límečkem je doplněno tmavým denimem. Džíny se letos nosí co nejužší a kopírují tvar postavy. Své místo mají i sportovní doplňky, jako je barevný nátepníček a nezbytný kšilt.

TENISOVÁ KLASIKA





Copánkový kašmírový svetr, skládaná bílá minisukně a bílá košile - nic na světě není víc tenisové. Pruhovaná tenká šálka přesto dodává tomuto modelu lehce námořnický nádech.

S NADHLEDEM ROZHODČÍ





Bílá může působit velmi nenápadně, pokud ale model doplníte o zářivé oranžové tričko, najednou se rozsvítí. Opět nechybí pohodlná kšiltovka a boty.

POVEDENÁ VÝMĚNA





Už i polotričko má svou prodlouženou délku, která pasuje k bílým cigaretovým kalhotám. Ženskost dodá tenoučký pásek a boty na ultravysoké platformě s tenkými pásky.

POSLEDNÍ RETURN





Propínací bavlněné šaty s tříčtvrtečním rukávem jsou na léto to nejpohodlnější, co si dovedete představit. Bez nápaditého pásku by to ale nebylo ono.