Těmhle holkám leží New York u nohou

Interview s Karolínou Kurkovou S Karolínou jsem se sešla pár vteřin před zahájením New York Fashion Week. Zatímco jsme mluvily, pořád ji někdo česal a upravoval. Co vás nejvíc baví na práci modelky v New Yorku? New York je můj domov. Bydlím tady, mám tu všechny kamarády a mám to blízko na New York Fashion Week. Co je na New Yorku tak úžasného? Energie, lidi, zmatek, chaos... New York je tak trochu šílený! Stýská se vám po Děčíně a České republice? Zrovna jsem odtamtud přijela. Takže, po čem se mi stýská? Po rodině, po domově, po mém pokoji, kde jsem vyrostla, po kamarádech ze školy. Vracím se tam, kdykoliv můžu. Ráda jezdím domů, ale když se pak vrátím, stýská se mi ještě víc. Narodila jsem se v Děčíně, ale New York jsem přijala za svůj nový domov. Mám tu byt a tak. Takže mám vlastně domovy dva. Baví vás modeling ještě, po tolika letech? Je to práce, ale já se snažím, aby mě i bavila. To je hodně důležité. Nemůžete brát všechno moc vážně. Tedy, ano, ale jen do určité míry. Není to přece konec světa, je to jen móda - šílený, bláznivý svět. Máte nějakou radu pro začínající modelky? Buďte k sobě upřímná. Poslouchejte svoje instinkty a buďte silná. Tahle práce vás může zavalit, je hrozně rozmanitá a svůdná. Znám to s vlastní zkušenosti. Přijela jsem z malého města v Čechách do světového velkoměsta a najednou mě všichni chtěli a všude byl můj obličej a byla jsem na všech přehlídkách. Musíte na to jít pomalu a obklopit se dobrými kamarády a rodinou - ti vás udrží při zemi. Co budete dělat, až s modelingem skončíte? Mám hodně plánů. S módou jako takovou asi neskončím nikdy. Mám v téhle branži hodně kamarádů a pózovat před kamerou mě baví. Takže asi ještě dlouho nezmizím ani z časopisů, ani z reklam. A pak si nechám od všeho kousek. Chtěla byste třeba navrhovat vlastní šaty nebo parfémy? To nevím, ale jsem ochotná experimentovat. Ráda se učím nové věci, tak třeba ano.