Téměř polovina Kanaďanů předstírá orgasmus

Průzkum kanadské seznamovací společnosti Lavalife na internetu odhalil, že to ovšem není vždycky žena, která vyvrcholení hraje.

V zemi javorového listu někdy předstírala orgasmus až polovina mužů.

Do průzkumu se zapojilo na 9100 mužů, kteří navštívili web Lavalife.com. Více než 48 procent z nich pak v dotazníku vyplnilo, že alespoň jednou v životě předstírali vyvrcholení při sexu.

„Když přijde na předstíraný orgasmus, lidé předpokládají, že je to prostě jen ženská záležitost. Náš výzkum ale ukazuje, že to nejsou rozhodně jen ženy, které předstírají orgasmus, ale že je to také nemalý počet mužů,“ potvrdila Ambrose Diazová, šéfredaktorka magazínu Lavalife.

Pánové už mají na falešný orgasmus své osvědčené tipy. Zatímco s kondomem to lze uhrát jen stěží, bez něj lze lehce partnerce tvrdit, že bylo prostě málo ejakulátu.

Muži se však stále stydět nemusí, podle čísel je totiž hrané vyvrcholení pořád doménou žen. Zatímco u pánů se tohoto prohřešku dopustila necelá polovina z dotázaných, mezi ženami předstírá orgasmus 82 procent.