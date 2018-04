Šestinedělí v těle ženy: hormonální karneval, úzkost a riziko infekce

Vůbec největší změnou v době šestinedělí prochází děloha. Před otěhotněním totiž váží tento orgán průměrně 50 gramů a v těhotenství se jeho váha zvýší až dvacetkrát.

„Děloha u žen před otěhotněním měří v průměru 8 cm na délku, 5 cm na šířku a předozadní rozměr je asi 3 cm. V těhotenství se tyto rozměry přirozeně zvětší, ale po porodu se svalová vlákna začnou opět smršťovat. Do desátého dne od porodu by se měla rámcově vrátit do původní velikosti,“ informuje gynekolog a sexuolog Pavel Turčan.



Zavinování dělohy trvá až 10 dní

Děloha se začne zavinovat ihned po porodu. Lékařské knihy uvádí, že stahování probíhá rychlostí až 1 cm za 24 hodin, podstatný vliv na rychlost má délka trvání porodu. Čím je porod delší, tím je zavinování pomalejší.



„Involuci dělohy provází vylučování krevních sraženin, takzvaných lochií, a to po dobu 4 či 5 týdnů. Složení i barva a konzistence lochií se rychle mění. Zatímco zpočátku tělo vylučuje především krev, postupně dochází i k vylučování tkáňového sekretu. Ten má negativní dopad na pH pochvy, což často zapříčiňuje vznik infekcí,“ dodává doktor Turčan.

Před infekcí ochrání častější sprchy

Právě zápach lochií je jedním z prvních indikátorů infekce. V šestinedělí se proto doporučuje ženám co nejčastější sprchování, minimálně vlažnou či studenou sprchu po každém vykonání potřeby.



Novopečená matka by měla používat neparfémovaná mýdla určená pro intimní hygienu. Mýdla pro denní potřebu nejsou doporučována především kvůli nevhodnému pH, vysušují poševní sliznici.



Pozor na zánět dělohy

Ochranu před infekcí představuje také správná volba menstruačních vložek. Při jejich výběru by měla žena dbát především na savost a prodyšnost. Vložky by měla co nejčastěji měnit, aby zabránila množení bakterií. V prvních dnech po porodu souvisí krvácení s odlučováním lochií, případně může poukazovat i na zbytky placentární tkáně v těle.

„Pokud žena krvácí již v období po 10. dni od porodu, pravděpodobně došlo k vytvoření zánětu v děloze. Krvácení bývá doprovázeno silnými bolestmi připomínajícími kontrakce. V těchto případech je obvykle nutné nasadit medikamentózní léčbu. Řada žen se pak přiklání také k přírodním přípravkům s vysokým obsahem vitaminů B, zejména vitaminu B2, který přispívá k normálnímu stavu sliznic a ochraně buněk před oxidativním stresem. Těmito preparáty pak samotnou léčbu vhodně doplňují,“ radí Petr Galle ze společnosti Vegall Pharma, která se věnuje ženské intimní problematice.



Bolestivé močení způsobuje ochablý měchýř

Jedna z výhod šestinedělí tkví v tom, že plod už více netlačí na močový měchýř, a většina rodiček tudíž přestane mít problémy s častým nutkáním. Nicméně i močový měchýř je po porodu ochablý a některým maminkám se proto může i nadále stávat, že se nedostatečně vyprazdňuje.



První dny po porodu mohou při močení pociťovat nepříjemné píchání nebo tupou bolest. Přesto by měly dbát na dostatečný pitný režim, měchýř tím nutí ke stahování a roztahování. Pokud nepříjemné pocity trvají, mohou odhalit infekci v močových cestách. Ta trápí až 7 % čerstvých maminek.



Věšet hlavu není třeba ani v případě, že má žena po porodu problémy s inkontinencí. Jako první pomoc slouží intimní potřeby a vhodné cvičení. V případě nechtěného unikání moči pomůže posilovat pánevní dno. Inkontinence by měla vymizet během prvních tří týdnů šestinedělí.

Baby blues a vyčerpání

Laktační psychóza patří mezi největší strašáky šestinedělí. Probíhající hormonální změny mají velký vliv na psychiku rodiček. Hladina placentárních hormonů, které ženské tělo produkovalo po devět měsíců, začíná klesat hned po porodu. Až v druhé půli druhého týdne však zcela vymizí. Také se prudce mění hladina estrogenů a progesteronů, která úzce souvisí s laktací. Produkce mléka je spjata s hormonem oxytocin, který také napomáhá zavinování dělohy.



Tento hormonální karneval ve spojení s fyzickým vyčerpáním může mít velmi negativní dopad na ženskou psychiku.



„Až tři čtvrtiny rodiček propadají čtvrtý den po porodu stavu úzkosti. Ze zkušenosti bych proto poradil ženám, aby se po porodu obklopily blízkými, kteří jim budou oporou. Rozhodně by se žena neměla snažit být hrdinkou a věřit, že vše zvládne sama. Dítě ji přece bude potřebovat celý život, nejen prvních pár dnů, takže by se neměla bát kdykoli požádat o pomoc,“ doporučuje Pavel Turčan.

„Pokud by však psychické obtíže trvaly i dvanáct dní od porodu, měla by se žena obrátit na svého ošetřujícího lékaře,“ dodává.