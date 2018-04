Tělo si žádá očistu od přemíry jídla

JAK SI PROČISTIT ORGANISMUS

Tělo ocení, když si bude moci po sváteční hojnosti odpočinout. Jak v průběhu jednoho týdne pročistit organismus, radí dietní sestra Tamara Starnovská z pražské Thomayerovy nemocnice v Krči. Velmi důležité je při očistné kúře hodně pít - minimálně dva a půl litru tekutiny denně. 1. den - Jezte pouze zeleninu

Ideální je začít od pondělí, přičemž první den by se na vašem talíři měla objevit pouze zelenina, a to minimálně jeden kilogram, lépe kilo a půl. Pokud vám samotná příliš nechutná, můžete si ji pokrájet na salát a zakapat olivovým olejem. 2. den - Na talíř patří jen ovoce

V tento den byste měli jíst pouze ovoce, opět jeden až jeden a půl kilogramu. Stejně jako u zeleniny je ideální jíst ho v průběhu celého dne, nikoliv najednou. Není dobré zůstat jen u jednoho druhu. Nejlepší je ananas, dále grapefruit, jablka, mango. Pozor na banány nebo hroznové víno, ty se nehodí, jsou totiž příliš sladké. 3. den - Zařazujte další potraviny

Už můžete přidávat další potraviny, například brambory vařené ve slupce nebo kysané zelí, které obsahuje velké množství vitaminu C. Ten zvyšuje obranyschopnost vůči nemocem, což se v době počínající chřipkové epidemie hodí dvojnásob. Můžete jíst také zeleninu dušenou na rostlinném tuku. 4. den - Pečivo nebo rýže? Proč ne

Nastává čas na přílohy - celozrnné pečivo, těstoviny nebo rýži, které kombinujte se zeleninou či ovocem. Nepřidávejte však více než jednu novou potravinu denně. Tedy třeba buď rýži, nebo pečivo, nikoli obojí. 5. den - Můžete si dát jogurt

Tento den můžete poprvé do jídelníčku zařadit živočišné bílkoviny, nikoli však maso, ale nejlépe živý nedoslazovaný bílý jogurt s probiotickou kulturou (mělo by to být uvedeno na obale). Díky němu se totiž snáze obnoví střevní mikroflóra. 6. den - Přidejte sýry

Na talíři se může objevit tvrdý sýr nebo třeba nízkotučný tvaroh, ale nikoli slazené tvarohové pochoutky a tavené sýry. 7. den - Je čas na maso

Pokud nejste vegetariáni, můžete si sedmý den dopřát maso, a to nejlépe bílé - rybí, kuřecí, králičí nebo krůtí. Nepečte ho, ani nesmažte na oleji, vhodné je dušené, vařené nebo maximálně opečené na sucho.