Televizní Vánoce: opět pamětnické

Přesto se Nova vánočního běsnění účastní. Jde o prestiž, o reklamní žně, které vrcholí před svátky, i o sledovanost, která se šplhá velmi vysoko. Loňská štědrovečerní pohádka Princezna ze mlejna se stala vůbec nejúspěšnějším pořadem roku na ČT 1: vidělo ji téměř tři a půl milionu lidí, šestašedesát z každé stovky těch, kdo právě seděli u televizoru. A nejúspěšnějším pořadem roku na Primě bylo předvánoční vysílání pohádky S čerty nejsou žerty, kterou vidělo přes dva miliony lidí; Prima si tenkrát ukrojila téměř polovinu publika sledujícího některý kanál.



Není tedy divu, že letos se závody budou opakovat. A znovu se utkají hlavně veteráni, protože nových českých filmových pohádek je jako šafránu. ČT 1 začíná 23. prosince klasikou, Princeznou se zlatou hvězdou, a teprve na Štědrý večer si nechala premiéru filmu Královský slib, pohádkové romance s Klárou Issovou v roli princezny volící mezi otcem a synem. V kinech se však Královský slib příliš neprosadil.



Konkurenční stanice o Štědrém večeru nasazují osvědčené pohádky Bořivoje Zemana: Nova Pyšnou princeznu, Prima werichovskou Byl jednou jeden král. „Diváci nedávají znát, že by se snad repríz klasických pohádek přejedli, naopak - stále si o ně volají a poslední tři čtyři roky se jejich sledovanost takřka nemění,“ tvrdí Železný.



Závodí se ve všem. Prima odstartuje pohádkové závody už 22. prosince Hrátkami s čertem a Šípkovou Růženkou. A pro Novu, která má letos v zásobě Mrazíka či Tři oříšky pro Popelku, začíná vánoční maraton ještě o dva dny dříve. Původní „menší“ pohádkové příběhy z vlastní dílny tradičně přinese jen ČT. Patří k nim komedie o hubené princezně Lucii a zamilovaném Cvalíkovi Jak chutná láska či pohádka s Dádou Patrasovou a písničkami Dáda v zimním království, inspirovaná Andersenovou Sněhovou královnou.



Model, který zvolily Nova a Prima, je podobný. „Rodinné pořady dopoledne, starší české filmy odpoledne, večer filmové komedie, pohádky, vlastní zábava a snímky se zahraničními hvězdami,“ shrnuje Zahradník nabídku Primy zvanou Vypečené vánoce. Vlastní zábavou přitom míní zvláštní sváteční vydání pořadů jako Nikdo není dokonalý, Receptář či štědrovečerní dětské Minishow.



Pod názvem Nejkrásnější dárky na Nově uvažují podobně: „Pohádky, pohádky a ještě jednou pohádky. Hlavní ty starší, protože nové se už skoro netočí. A vlastní zábavu chystáme vždy ve speciální podobě: od Milionáře s hvězdami a jejich dětmi přes Natočto po Tele tele,“ líčí programová šéfka Novy Libuše Šmuclerová.



Pokud jde o domácí filmy, náruč těch nejdiváčtějších hitů od série Básníků po trilogii Slunce, seno a... má nyní Nova. Proslýchá se však, že v nákupech nejatraktivnější padesátky titulů pro příští rok už vede Prima. „Nemyslím, že je to tak úplně pravda. Nemám z toho sice radost, ale u některých hitů už úspěch neplatí automaticky jako před třemi roky,“ reagovala Šmuclerová.



Jednu výhodu má Česká televize: představí totiž ty nejnovější filmy, na jejichž vzniku se podílela. „Vysíláme je ve volné řadě,“ říká Bohuslava Holubová z tiskového oddělení. Začínají 22. prosince Kyticí, na Boží hod uvedou Únos domů, na Štěpána Babí léto, které právě přivezlo ze Spojených států další festivalovou cenu.



Slavnostní tečkou bude na Nový rok Svěrákův Tmavomodrý svět, proti kterému Nova nasadí Troškovu romanci Andělská tvář. Jak asi dopadne souboj televizních premiér filmů, který v kinech zcela jednoznačně vyhrál Svěrák? Železný odmítl uzavřít sázku. „Nechci tipovat, je to těžké. A hlavně nevím, proč bych se měl zajímat právě o jediné datum 1. ledna. My se stresujeme nad každým dnem, navíc leden už pro nás není tak zajímavý, neboť nastává hluboký sezonní propad reklamy,“ odpověděl.



Také v hudbě se televize spoléhají na stálice. Prima slaví Vánoce s Karlem Gottem a Helenou Vondráčkovou, Nova s Lucií Bílou, Česká televize bude na Štědrý večer swingovat s Ondřejem Havelkou a v dalších dnech přidá pořad Pavarotti a přátelé 2001. K tradicím Kavčích hor patří dále cyklus příběhů Bible - Starý zákon; z nabídky ČT 2 potěší filmy Woodyho Allena, představení Divadla v Dlouhé Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka, dokument o kardinálu Miloslavu Vlkovi či večer na téma Cimrman.