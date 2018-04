Televize narušuje dětskou psychiku

11:45

Malé děti by se neměly dívat na televizi. Ani v pozdějším věku by se to se sledováním televize nemělo přehánět. Američtí vědci zjistili, že děti do dvou let, které pravidelně sledovaly televizi, mají v předškolním věku problémy s udržením pozornosti.