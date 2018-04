Neodkládejte děti k televizi, může jim poškodit mozek, varují vědci

Batolata

Existují už i pořady zaměřené na děti mladší dvou let, zatímco jedni rodiče je opěvují, jiní se děsí nad tím, že vyroste generace závislá na pohyblivých obrázcích. „Podle mě je u dětí mladších dvou let televize v pořádku, pokud nenahrazuje přímý kontakt s rodičem a je pouze jednou z nabídek zábavy. Čas by neměl přesáhnout půl hodiny a určitě nemusí jít o pravidelnou aktivitu. Během pár minut u televize si rodič odpočine a dítěti to určitě nijak neublíží, jen doporučuji volit vhodný program, může jít i o dětské písničky,“ říká psycholog Jan Kulhánek z Psychoterapie Anděl.

Předškolní děti

Vědci nabádají rodiče, aby předškolní a školní děti neodkládali k televizi. Podle nedávného průzkumu montrealské univerzity jsou pro batolata „magickou hranicí“ 2 hodiny a 52 minut.

Do dlouhodobého výzkumu dětského vývoje je zapojeno 1 997 chlapců a děvčat ve věku dvou a půl roku, jejichž rodiče v rámci studie přesně popisují dobu strávenou sledováním televize a dalšími aktivitami. Děti jsou také testovány v několika různých oblastech. Podle členky výzkumného týmu, profesorky Lindy Pagani, je se sledováním delším než tři hodiny spojena menší slovní zásoba, horší matematické dovednosti a menší schopnost soustředit se ve školce.

Podle kanadských vědců se takové děti dokonce častěji stávaly oběťmi konfliktů, včetně těch fyzických a souvisejících se šikanou. To vše pro ně dohromady znamená obtíže v budoucí školní docházce i společenském životě, popisuje ve studii britský list The Telegraph. Vědci proto doporučují maximálně dvě hodiny televize pro předškolní děti denně, ideální je s dítětem během sledování komunikovat a využívat televizi spíš jako součást společné aktivity.

Psycholog Jan Kulhánek doporučuje u předškolních dětí maximálně 1 hodinu před obrazovkou denně. Rodičům kromě toho radí, aby na sledování televize byl vyhrazen určitý krátký čas denně (třeba starý dobrý večerníček nebo dnes raníček), aby se neměnil program dítěte. „Nejlepší je děti k televizi neodkládat, rodiče musí prostě počítat s tím, že děti zejména v předškolním věku potřebují naší pozornost a televize ji nenahradí. Pak je snadné dětem dovolit jen časově omezené sledování pohádek,“ vysvětluje psycholog.

Školáci

A co starší děti? Ani u těch by se to s časem před obrazovkou nemělo přehánět, podle výsledků výzkumu japonských vědců totiž může způsobovat nevratné změny ve struktuře mozku. Studie Tohoko univerzity o 276 účastnících ve věku od 5 do 18 let zkoumala mozek dětí pomocí magnetické rezonance, s delším sledováním se pojila vyšší hustotu šedé mozkové hmoty v oblasti mozku, kde „překáží“. Podle vědců zatím není jasné, jestli je to přímo efekt televize, nebo důsledek nedostatku jiných aktivit jako čtení nebo hraní s kamarády. Jsou si ale jistí tím, že dlouhodobě televize pro mozek není přínosná.

„Oproti například hře na hudební nástroj se totiž sledování televize nepostupuje na vyšší úrovně dovedností, nezrychluje nás a nenutí kombinovat znalosti či dovednosti,“ uvedli japonští vědci z města Sendai pro list DailyMail.

Puberťáci

Podle aktuálního průzkumu společnosti Axocom mezi mladými ve věku 16 až 24 let 90 % mladých sleduje televizi denně. Zajímají se zejména o hudbu, seriály a dění mezi bohatými a slavnými.

„Bylo až překvapující, kolik lidí ve věku od 16 do 24 let sleduje například seriál Ordinace v růžové zahradě. Devadesát procent dotázaných ví, co se v těchto seriálech průběžně děje, a znají také program stanice MTV,“ komentovala výsledky průzkumu ředitelka mediální společnosti Axocom Erika Luzsicza. Čtyři hodiny a více přitom stráví podle průzkumu u televize 15 procent dotázaných.

„Dvě hodiny denně u televize je asi jeden film nebo dva díly seriálu. Není to zdraví škodlivé, ale ideální to také není. Čtyři hodiny denně je už moc. Jedná se o pasivní zábavu bez nějakého přínosu, snad jen, že pak může o seriálech dítě konverzovat s vrstevníky. Při této intenzitě sledování ale hrozí podobné problémy jako při sezení u počítače po dobu 4 hodin: riziko obezity, bolesti hlavy a zad, neadekvátní zátěž pro oči (více si přečtěte zde). Na psychické rovině jde o prožitý stres, který nemá vybití a může vézt k depresivním náladám, poruchám pozornosti, výbušnému jednání i výkyvům nálady,“ varuje psycholog rodiče pubertálních chlapců a děvčat.