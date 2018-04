Cukroví ve vašem šálku: káva s chutí po rumu a kokosu a vánoční punč

Jablečný punč

Mezi klasické zimní nápoje patří jablečný punč, který k nám do Evropy doputoval díky britským kolonizátorům Indie. Svůj název získal odvozením od slova panča, což v překladu znamená pět - tedy pět ingrediencí, ze kterých byl původní indický recept složen. Dnes si můžete punč vylepšit třeba výměnou tradičního rumu za jeho ochucenou variantu nebo za vanilkovou vodku.



Ingredience:



jablečný džus

celá skořice

badyán

citrón nakrájený na plátky

rum

rozinky a jablko na servírování



Postup:



Jablečný džus, celou skořici, badyán a plátky citrónu pomalu zahřejte k bodu varu. Po několika minutách zahřívání vyndejte koření a přidejte rum. Smíchaný nápoj už nevařte. Rozlijte do sklenic s připraveným plátkem jablka a rozinkami.



Tip: Vanilkovou vodku si snadno vyrobíte doma - stačí již vydlabané lusky vanilky na několik dní nechat macerovat v lahvi s vodkou.



Medový punč

Punč se dá připravovat také z ochucených whiskey a můžete si pohrát i s dalšími ingrediencemi, podobně jako barman Tomáš Kučera při přípravě tohoto drinku.



Ingredience:



4 cl whisky s medovou příchutí (např. JD Honey)



8 cl hruškového moštu

6 cl džusu ze zeleného jablka

1 cl domácího perníkového sirupu (perník, muškátový oříšek, skořice)

2 cl čerstvé limetkové štávy

Postup:



Zahřívejte několik minut všechny ingredience s výjimkou alkoholu, ten přilijte do směsi nakonec. Jako ozdoba poslouží rozlomená celá skořice a medový perníček na špízu, popřípadě nasušené křížaly. Punč můžete také na oslavě podávat ve velké míse, tzv. bowli.



Svařené víno s jablkem

Svařák je velmi oblíbený horký nápoj z červeného vína a voňavého koření, který se stal neodmyslitelnou součástí vánočních trhů. Vyzkoušet můžete i jeho ovocnou variantu.



Ingredience:



červené víno

jablečný džus

šťáva z pomeranče

med

koření na svařák (skořice, hřebíček, badyán)

Postup:



Až na červené víno přiveďte všechny ingredience k varu a nechte chvíli povařit, aby se uvolnilo aroma z koření. Nakonec přimíchejte víno a nápoj už nevařte, abyste se nepřipravili o alkohol. Nápoj zbavte koření a přelijte do hrníčků s plátky jablka.

Vánoční horký cider

Po vzoru svařáku můžete zahřát a dochutit kořením jablečné víno cider, vznikne lehce kořeněný cider, který prohřeje po mrazivé zimní procházce.



Ingredience:



cider

skořice

hřebíček

pomerančová kúra

třtinový cukr

Postup:



Cider se všemi ingrediencemi zahřejeme na mírném ohni, počkáme čtvrt hodiny a přecedíme. Pokud máte raději sladší chutě, nezapomeňte cider osladit lžičkou třtinového cukru.

Rumové kouzlo

I s instantní kávou můžete doma vykouzlit nečekaně chutné tekuté dezerty. Stačí přidat rum, pomerančový džem a vše ovonět vanilkou.



Ingredience:



2 lžičky instantní kávy

30 ml rumu

90 ml horké vody

100 ml mléka

70 g pomerančového džemu

polovina vanilkového lusku

šlehačka

hnědý cukr

Postup:

Kávu nasypeme do šálku a zalijeme horkou vodou. Mléko nalijeme do kastrolku, přidáme džem, rum a za tepla mícháme. Podélnou část vanilkového lusku dáme do hrníčku a ještě chvíli zahříváme. Kávu zalijeme připraveným mlékem. Ozdobíme šlehačkou a posypeme hnědým cukrem. Chutná skvěle s křehkými sušenkami.

Kokosový ráj

Tento šálek rozhodně potěší všechny milovníky kokosek a dodá vašemu odpoledni nebo večeru nádech exotiky.



Ingredience:



70 ml instantní kávy

90 ml kokosového mléka

50 ml likéru Malibu

1 lžička bílého cukru

mléčná pěna

sušený kokos

Postup:

Připravíme si šálek kávy z presovače do konvičky. Nalijeme ji do šálku s mírně zahřátým kokosovým mlékem, přidáme Malibu. Přimícháme cukr, promícháme a přidáme mléčnou pěnu. Pak opatrně nalijeme šálek kávy z konvičky. Ozdobíme sušeným kokosem.

Připravte si doma flambovanou kávu:



VIDEO: Jak se připravuje flambovaná káva Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ovocné vyznání

Této dobrotě se také říká tekuté cukroví, protože vám na jazyku připomene chuť lineckých koleček. Na webu bavsekavou.cz najdete další recepty na tekuté cukroví.



Ingredience:



2 lžičky instantní kávy



60 ml horké vody

30 ml likéru Kahlúa (nebo karamelového sirupu)

30 g sušeného kandovaného ovoce

120 ml teplé mléčné pěny

skořice na posypání

Postup:

Ve džbánku zpěníme mléko s kandovaným ovocem a necháme chvíli odstát. Kávu nasypeme do šálku, zalijeme horkou vodou a přidáme likér. Přes sítko přecedíme mléko s kandovaným ovocem do šálku. Nakonec nápoj posypeme skořicí.

Calimero

Možná ho znáte ze zasněžených dolomitských a alpských svahů, ale potěší vás i doma na pohovce.

Ingredience:

3 cl vaječný likér

3 cl mandlový či kávový likér (např. Božkov Speciál)

espresso

Postup:

Smíchejte vaječný likér s mandlovým či kávovým likérem a dobře prohřejte, ale nevařte. Horkou směs přelijte do sklenice a na hladinu navrstvěte espresso. Nakonec ozdobte šlehačkou a servírujte.