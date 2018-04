Tekutá letní romantika. Sangria s ovocem, ledový čaj i vanilkové latté

, aktualizováno

Teprve se těšíte na letošní zaslouženou dovolenou? Nebo už ji máte za sebou a při prohlížení fotek sníte o tom, jak by bylo krásné zase se přenést do přímořského letoviska nebo do křesílka na chatě? Tak se tam pojďte aspoň v duchu teleportovat se skleničkou něčeho, co vám prázdninovou pohodičku připomene.