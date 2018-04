Těhotné bojují o své místo v porodnici. Od šesti ráno stojí ve frontě

Tedy - den poté v některé pražské porodnici šanci na získání příslibu porodu ještě dává. Pokud chce však žena rodit v Ústavu pro matku a dítě v Podolí, zmeškaným jediným konkrétním dnem svoji šanci prohrává.

"Je to ponižující, ráno je lepší být v čekárně už kolem půl šesté. V šest už může být pozdě," popisuje své zkušenosti na diskusním fóru portálu baby-café uživatelka s jménem Maty.

"Já přišla ráno před šestou a už jsem byla pátá. Půl hodiny před otevřením ordinace v půl sedmé už sedělo přede dveřmi dvanáct těhulí - tedy denní limit, který je možné k porodu zapsat," píše jiná budoucí matka se jménem Lucie.

A ženy o tomto problému vědí. "Maminka nám tu zvonila na zavřenou porodnici už ve čtyři ráno," popsala například Deníku pracovnice podolské kartotéky.

Těhotné ženy se musí k porodu registrovat od loňského roku už ve všech pražských porodnicích. Jako poslední začala povinnou registraci před porodem požadovat od ledna 2009 i Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

"Dlouho jsme se tomu bránili, ale registrace je již opravdu nezbytná. Díky ní budeme moci lépe rozvrhnout plánované porody," zdůvodnil na přelomu roku krok přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Bohuslav Svoboda.

Dodal, že rodičky by se však neměly obávat toho, že by je některá porodnice v akutním případě nepřijala. I takový případ se však letos stal, neregistrovaná rodička, kterou z kapacitních důvodů odmítla přijmout nemocnice na Bulovce, nakonec porodila v sanitce.

Rozhodující je 14. týden těhotenství

To opět rozbouřilo diskusi o tom, jak nejlépe narůstající počty porodů zvládat, aniž by k podobným extrémním situacím docházelo. I proto také pražské porodnice sjednotily termín, do kdy se musí rodičky registrovat. Tím je již uvedený 14. týden těhotenství.

"Poté mají rodičky téměř nulovou šanci, že je některá porodnice vezme. My máme v současné době plno až do září," říká Martina Štanclová, mluvčí Thomayerovy nemocnice v Krči.

poraďte se na babinci s ostatními čtenářkami

Nemocnice na Bulovce týdně registruje k porodu maximálně 35 žen, všechny přicházejí ve 14. týdnu těhotenství, málokdy o pár dnů později. Podobné je to v Motole.

Ty, které neuspějí, nebo přijdou pozdě, pak musí rodit již jen v porodnicích v okolí Prahy, středočeské porodnice totiž registraci zatím nepožadují. "Naopak, tam porodnice musí bojovat s každoročním úbytkem rodiček," upozorňuje Ladislav Krofta, porodník z Podolí. Jak dodává, ani pro personál jejich porodnice není současná situace příjemná.

Jedině osobně

"Vloni u nás porodilo celkem 4 873 žen. Každý rok je to o 250 žen víc než v tom předchozím. Zájem o porod u nás je tak velký, že k nám jezdí rodit i ženy ze vzdálenějších míst Česka. Denně tak u nás přijde na svět 25 dětí. Jakýkoli jiný systém toho, jak zájem rodiček regulovat, neexistuje," vypočítává Krofta.

To, že má žena na přihlášení se k porodu jedno jediné brzké ráno, proto pokládá za nezbytnou nutnost. "Denně se u nás může zaregistrovat k porodu skutečně jen dvanáct žen. Pokud však některá z nich přijde už jako třináctá, může si podat ještě žádost o nadlimitní registraci. Ta může být kladně vyřízena, pokud má žena nějaké zdravotní komplikace," dodává Krofta. V tyto dny jsou k porodu registrovány v Podolí matky, co budou rodit v říjnu.

Téměř žádná pražská nemocnice neumožňuje, aby se do fronty na registraci postavil třeba manžel rodičky. Výjimkou je Motol - zde může k registraci přijít zástupce rodičky. Porodnice v Thomayerově nemocnici jako jediná navíc umožňuje registraci rodiček i telefonicky. Rodit ve zbývajících porodnicích v Praze však vyžaduje registraci osobní.

Milé rodičky, račte do fronty

Pražské porodnice jsou však přeplněné nejen kvůli tomu, že se v poslední době rodí více dětí než dřív. Doplácejí tak paradoxně na svou dobrou pověst.

Zdravé ženy ze Středočeského kraje i vzdálenějších míst mají obrovský zájem přivést dítě na svět právě tady, protože velké pražské porodnice jsou specializovanými centry, ve kterých dostanou špičkovou péči.

Registrace je v Praze nezbytná, ale...

Podle právničky Moniky Bakešové, která se specializuje na oblast práva zejména v porodnické medicíně, se však stává, že některé porodnice argumentují tím, že je registrace k porodu nutná, aby jim pojišťovna porodní péči proplatila.

"Pokud by se s podobným tvrzením rodička setkala, měla by vědět, že to není pravda. Porodní péče patří mezi péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Zákon úhradu této péče nepodmiňuje žádnou registrací těhotné v dané porodnici," upozorňuje Monika Bakešová z občanského sdružení pro přirozený porod.

I ona chápe důvody, které porodnice v Praze k zavedení registrací, přesto však varuje, že podle zákona musí zvolená porodnice rodičku přijmout.

"Neboť přímo porod je důvodem, kdy žena-pojištěnkyně musí být přijata do porodnice. Jiná podmínka než vlastní porod nemůže být pro přijetí v tomto případě požadována. Přijetí nelze v žádném případě podmiňovat předchozí registrací," upozorňuje.

Podle ní v případě, kdy daná porodnice má stop stav, je situace komplikovaná, a proto je ideální, pokud se podaří nalézt řešení přijatelné pro obě strany.

"To může být i převoz do jiné porodnice, je-li k tomu časový prostor. Nic to však nemění na faktu, že dle zákona vybraná porodnice musí rodičku k porodu přijmout a pokud tak neučiní, postupuje protiprávně," je přesvědčena Bakešová.