Těhotná Denisa potřebuje pomoct, aby mohla žít se svými dětmi

Chci pomoci ohroženým těhotným maminkám Smyslem projektu je podpora těhotných žen ve složité životní situaci a vytvoření záchranné asistenční sítě pro budoucí matky. Tedy připravit pro příchod miminka ty nejlepší podmínky, a to ideálně v jeho vlastní rodině. Služba je určena ženám z Pardubického kraje, všem bez ohledu na minulost – i těm, které jako matky dříve selhaly, ale chtějí to změnit, nebo maminkám mladým, osamělým. Zájmy a bezpečí děťátka zůstávají samozřejmě za všech okolností prioritou. Pokud z nějakého důvodu nejde zajistit odpovídající péči u rodičů anebo v rámci širší rodiny, pak projekt zajišťuje bezpečný domov v rodině náhradní. V letech 2013-15 projekt podpořil 37 budoucích maminek, kterým se narodilo celkem 42 dětí. Z toho 39 dětí zůstalo v biologické rodině a pouze tři nakonec musely být umístěny do rodiny náhradní. Maminky odebraných dětí sociální pracovnice podporují v kontaktech s dětmi, aby pouto zůstalo zachováno.

Denisa je těhotná, za pár týdnů porodí. Bojí se budoucnosti. Bydlí s přítelem v pokojíku na ubytovně. Před dvěma lety se po odchodu partnera ocitla bez peněz a bez bydlení. Zhroutila se a péči o staršího syna musela převzít babička. Tam, kde je teď „doma,“ nemůže mít synka u sebe, natož přivést čerstvě narozené miminko.

Jednou věcí si Denisa je jistá: jejím největším přáním je mít celou rodinu pohromadě. Hrozí jí však, že bude muset s maličkým odejít do azylového domu nebo dětského centra. Proto se obrátila na spolek Amalthea. S jeho pomocí teď řeší vše, co je třeba: návštěvy doktora, kontakt se starším synem. Denisa se připravuje na příchod miminka, učí hospodařit a získala i to hlavní, co teď potřebují: příslib bydlení. Nadaci požádala o pomoc s vybavením bytu.

Teribear hýbe Prahou

Pomoct Denise zajistit rodinu spadá do jednoho z deseti projektů Nadace Terezy Maxové dětem, kde může pomoct každý z nás. Postupně představujeme všech deset projektů a vy si pak můžete vybrat, komu chcete pomoct. Stačí se zaregistrovat a zúčastnit se charitativního nonstop happeningu Teribear hýbe Prahou.

Nezáleží na věku, fyzické kondici ani na čemkoliv jiném. Kdo má chuť pomoct, může po dobu deseti dnů od 8. do 17. září v kteroukoli denní či noční hodinu. Stačí se jen registrovat, pořídit si za sto korun čip, který je už nyní ke koupi na stránkách www.teribear.cz, a přijít si zaběhat nebo se projít na vyznačený okruh na Letenské pláni v Praze. Sami se pak rozhodnete, který z deseti projektů chcete podpořit. Pomůžete jak částkou za čip, tak padesátikorunou od partnerů akce za každý kilometr na trase dlouhé 1,3 km.

Poběží i naše redakce

Generálním mediálním partnerem akce Teribear hýbe Prahou je vydavatelství MAFRA a na Letenské pláni se můžete v úterý 13. září potkat také s redaktorkami internetového magazínu i tištěného magazínu Ona Dnes. I my chceme svými kilometry přispět na lepší život opuštěných dětí či znevýhodněných rodin.

Postupně vám představíme všech deset konkrétních příběhů, kde můžeme pomoct, vy pak na přelomu srpna a září rozhodnete v hlasování, pro koho chcete, aby redakce běžela.

