Těhotenství bylo strašlivé, zažívala jsem muka, říká novopečená matka

Poporodní deprese jsou už celkem dlouho známy. O depresivních stavech během těhotenství se ale moc nemluví. Bohužel právě úzkostné stavy a deprese v těhotenství postihly Brittany.



Ta měla stavy na zvracení, a když se z těhotenského testu dozvěděla, že je opravdu v očekávání, už trávila hodiny na toaletě, protože nemohla zvracení zastavit.

„Celé těhotenství jsem trpěla kvůli zvracení. Začalo to někdy během třetího týdne těhotenství. Když jsem zjistila, že čekáme miminko, byla jsem šťastná. Zároveň mi ale bylo tak strašně špatně, že mě nadšení rychle přešlo,“ sdělila žena v rozhovoru pro britský server Daily Mail.

Zvracení se navíc každým dnes stupňovalo a Brittany mnohokrát skončila i v nemocnici na kapačkách, protože už pak nebyla schopna ani chodit. Někdy si ustlala přímo na zemi vedle toalety a čekala tam až do té doby, než její partner přišel z práce a odnesl ji zesláblou do postele. Během prvních dvanácti týdnů zhubla víc jak deset kilogramů.

„Myslím si, že právě tehdy moje deprese začaly. Nikdy jsem totiž nedokázala plně prožít ten pocit štěstí z očekávání dítěte. Vždy mi bylo tak zle, že jsem se nedokázala radovat. Bylo to opravdu strašlivé a každý den jsem zažívala hotová muka,“ svěřila se.

Kvůli svému chování měla velké výčitky svědomí a nedokázala se srovnat ani s tím, že vůbec nevnímala, že v ní roste nový život. „Nevnímala jsem žádné propojení mezi mnou a miminkem,“ sdělila. Když byla úplně na dně a měla deprese i z toho, že jí lidé říkali, že má příliš malé bříško na to, v kolikátém je měsíci, lékaři jí raději naordinovali antidepresiva.

V necelém osmatřicátém týdnu těhotenství se pak lékaři rozhodli, že provedou plánovaný císařský řez, protože měli strach, že by později porod nemusela zvládnout.

Teprve až když se jí narodila dcera, začala se konečně Brittany cítit šťastná. Poporodní deprese neměla a užívala si narození dítěte. „Dcera mě neskutečně změnila. Miluji ji celým svým srdcem a moc se omlouvám, že jsem kdy pomýšlela na to, že bych kvůli svému zvracení a depresi těhotenství ukončila. Všechno to stálo za to, ačkoli to bylo velmi těžké,“ dodala žena. A doufá, že zveřejněním svého příběhu trochu podpoří ty ženy, které mají stejné problémy a cítí se kvůli nim špatně.