Těhotenství týden po týdnu - co se děje ve vašem těle

Taky vám připadá, že většina žen ve vašem okolí je těhotná nebo se rozhodla, že chce otěhotnět? Není to zdání. Babyboom stále pokračuje.

Pokud patříte mezi ty, kterým lékař těhotenství potvrdil, připravte se na spoustu změn. Mohou být příjemné, ale nemusí. Tím vás nechceme strašit. K těhotenství však patří nepříjemné pocity stejně tak jako ty příjemné. Nicméně jsou i ženy, které devět měsíců prožijí v takové pohodě, že jedinou změnou, kterou na sobě pocítí, je narůstající břicho. Všechno, co se s vaším tělem a dítětem v průběhu následujících devíti měsíců děje, si můžete zapisovat do kalendáře, který jsme pro vás připravili.

Těhotenství se počítá od prvního dne poslední menstruace. Než zjistíte, že čekáte dítě, uplyne nejméně šest týdnů. Předtím obvykle netušíte, že jste těhotná. To jen na vysvětlení, proč naše mapování toho, co se děje s dítětem, ale i s vámi po celých čtyřicet týdnů, začínáme až šestým, a ne běžným prvním.

6. týden

Embryo měří téměř 1 cm, má už vytvořenou hlavu a tělíčko, které je zakřiveno ve tvaru písmene C. Plave v plodovém vaku ve vodě, která obsahuje všechno, co potřebuje k výživě.

7. týden

Hlava se opírá o hrudník, svírá s ním pravý úhel a v poměru k útlému tělíčku je enormně veliká. Embryo není větší než váš nehet, zato už má nosní dírky, rty i jazyk. Mezi dolními končetinami se začíná vyvyšovat hrbolek - základ vnějších pohlavních orgánů. Může vám být na zvracení. Ranní nevolnost zkuste překonat lehkou snídaní, než vstanete. Obvykle brzy přejde, ale není výjimkou, že ženy zvrací celé těhotenství.

8. týden

Embryo už se dá nazývat plodem. Je velké téměř 3 cm a dělá své první slabé pohyby, které ještě necítíte. Srdce už započalo pracovat a přečerpává krev. Vy sama se můžete večer cítit vyčerpaná, protože vaše tělo se musí vyrovnávat se všemi změnami.

9. týden

Až dosud byl plod měkký, ale v tomto okamžiku se chrupavka tvořící kostru přeměňuje v kost. Končetiny se prodlužují, objevují se lokty a kolena. Vzniká placenta, která zásobuje plod kyslíkem a živinami. Vaše prsa se zvětšují a možná chodíte častěji na toaletu, protože překrvení pánve dráždí močový měchýř. Přesto pijte dostatek tekutin.

10. týden Obličej dítěte pomalu dostává tvar. V tuto chvíli je patrná široká tvář, oči jsou daleko od sebe. Tvoří se nos a vnějšek uší, vyvíjí se brada. Možná máte slabou depresi, kterou způsobují hormony, cítíte i úzkost. Není to nic neobvyklého. U spousty těhotných převládají negativní emoce nad pozitivními.

11. týden

Vaše dítě už má 32 stálých zubních zárodků. Také si teď procvičuje svaly, které bude potřebovat k dýchání, až se narodí. Na rukou i nohou se už objevily prstíky pořád ještě srostlé blánami. Vy sama se možná hodně potíte nebo pociťujete závratě či slabost. Hodně pijte, choďte na procházky.

12. týden

Skončilo nejzranitelnější období ve vývoji vašeho dítěte, které teď měří okolo 9 cm. Většina hlavních orgánů už se vytvořila, byť ty pohlavní ještě nejsou rozeznatelné. Ledviny fungují, hlava se více zakulatila. Těhotenství na vás pravděpodobně ještě není vidět. Můžete říct o svém stavu příbuzným a přátelům. Období největšího rizika, že potratíte, je za vámi. Pokud jste až dosud trpěla ranní nevolností, měly by obtíže pomalu ustupovat.

13. týden

Dítě už má rozeznatelnou bradu, tupý nos a velké čelo - vzezření typické pro každé malé dítě. Umí cucat, mračit se a zatnout pěsti. Na rukou a nohou už se začaly vyvíjet nehty. Řada žen se právě v tomto období cítí velice šťastná a ve velké kondici. Vyberte si porodnici a na internetových stránkách nebo telefonicky zjistěte, zda a v kterém týdnu těhotenství se v ní na porod musíte registrovat. Registrace je obvykle možná jen osobně, nestačí zavolat nebo poslat mail.

14. týden

Vaše dítě má v děloze spoustu místa k pohybu. Srdce tluče hodně rychle, zhruba dvakrát tolik co dospělému člověku. Vyvíjejí se svaly, ale jsou ještě hodně slabé. Vy sama pocítíte změnu při trávení jídla. Doba se prodlužuje oproti běžným 50 minutám na 130. Trpíte-li zácpou, což je poměrně častý problém, jezte hodně čerstvého ovoce a zeleniny, zakysaných výrobků a nezapomínejte na pohyb.

15. týden

Pupeční šňůra a placenta se už vyvinuly a zásobují dítě výživou z vaší krve. Vyvíjí se hmat. Když se dítě dotkne pupeční šňůry, reaguje na kontakt, ale hned se od místa dotyku zase vzdálí. Vaše srdce bije rychleji a silněji, je to vlivem hormonálních změn.

16. týden

Dítě si umí cucat prsty a polyká plodovou vodu. Jeho ledviny už fungují dostatečně dobře, aby dokázaly propouštět moč. Možná vás nepříjemně pálí žáha. Jezte méně, ale častěji. Mohou se objevit změny kožní pigmentace - prsní bradavky a okolní pokožka často ztmavnou.

17. týden

Své dítě byste udržela v dlani. Těhotenství na vás začíná být vidět. S tím, jak roste dítě, stoupá i vaše chuť k jídlu. Neberte to jako záminku k přejídání. Jezte zdravě a hlídejte si váhový přírůstek.

18. týden

Vaše dítě už je plně vyvinuté a rychle roste. Vůbec poprvé můžete cítit, jak se pohnulo nebo jemně koplo. V tomto období už bývá možné ultrazvukem zjistit pohlaví dítěte. Je to příležitost vzít na vyšetření budoucího otce, který se možná dosud cítil trochu odstrčený. Až uvidí dítě na obrazovce, stane se pro něj skutečností. Nechávejte v těhotenství svého partnera, aby si nahmatal pohyby dítěte. Bude více zúčastněný.

19. týden

Sací reflex už se plně vyvinul. Kdykoliv se dítě dotkne palcem úst, automaticky zahájí sací pohyby. Vy sama používejte speciální mléka a krémy, které zabrání vysychání vaší pokožky. Je to prevence vzniku růžových pajizévek neboli strií. Pokud se vytvoří, zůstávají i po porodu. Investujte do kvalitní podprsenky. Vaše prsa mohou produkovat mlezivo (kolostrum), kterým se dítě živí v prvních dnech života. Nevytlačujte je.

20. týden Dítě čile kope nohama, mává rukama a pevně svírá pěsti. Na hlavě se začínají objevovat vlasy. Jste v půli cesty, ale porod je ještě daleko. Uprostřed těhotenství žena obvykle vypadá a cítí se výborně. Někdy ale vysoké hladiny hormonů nepříznivě působí na pleť, nehty a vlasy. Po porodu změny většinou vymizí.

21. týden

Dítě je v půli své délky, jakou bude mít při narození. Vyvíjí se jeho chrup. Je velice aktivní, někdy plod reaguje na zvuky vně dělohy. Je ale také úplně normální, že se příliš nepohybuje, když má období klidu.

22. týden

Nohy dítěte už jsou v poměru k tělu tak akorát a vyrostly na nich miniaturní nehty. Pokud ještě nemáte mateřské oblečení, investujte do něj. Není důvod, abyste necestovala, ale na delší trasy se nevydávejte sama. Nezapomeňte si vzít s sebou těhotenský průkaz.

23. týden

Dítě měří asi 25 cm a váží kolem 450 gramů. Roste velmi rychle, jeho svaly se zvětšují a sílí. Sama si to uvědomíte, když ucítíte dobře mířený kopanec do žeber. Pokud máte chuť na milování, je to v pořádku. Vyzkoušejte nové polohy, budou vám užitečné později, až se vaše břicho ještě zvětší.

24. týden

Slyší den ode dne zřetelněji, jeho pohyby v děloze mohou vydávat hlasité zvuky. Pokud jste dosud nepřibrala, v tomto období se tak asi stane. Je to normální. Těhotenství je už na vás vidět. Možná se více potíte, proto pijte dost tekutin.

25. týden

Jeho tělo je pokryto krémovitou vrstvou zvanou mázek, která chrání kůži a zabraňuje tomu, aby uvnitř dělohy nasákla vodou. Dítě se budí nezávisle na vašem spánku. Dost často je nejaktivnější, když spíte nebo se snažíte usnout.

26. týden

Dosud průsvitná a papírově tenká kůže dítěte se stává silnější a neprůhlednou. Dítě může mít škytavku a pokašlávat. Poznáte to z intenzivnějšího kopání. Pravděpodobně máte potíže se spaním. Jak dítě tlačí na močový měchýř, musíte chodit častěji na záchod. Časté nucení na toaletu může být ale i příznakem zánětu močového měchýře. Řekněte o svých problémech lékaři.

27. týden

Dítě měří kolem 33 cm, ale pořád je ještě hubené, protože se dosud nevytvořila tuková vrstva. Někdy v této době poprvé otevře oči. Jsou většinou modré a zůstanou takové ještě nějaký čas po narození. Možná se vám špatně dýchá, což je způsobeno vyšší hladinou progesteronu, který zvyšuje citlivost dýchacího centra na kysličník uhličitý.

28. týden

Sluch dítěte je už dobře vyvinutý. Dítě má dva rozdílné modely trávení času - spánek následovaný aktivitou. V každé takové periodě stráví okolo třiceti minut, a to ve dne i v noci. Mohou vás trápit křečové žíly, podkládejte si nohy tak, aby byly v úrovni vašeho těla. Noste volné ponožky, které vás nikde neškrtí.

29. týden

Pohyby jsou teď nejintenzivnější - dítě je dost silné, ale zároveň má ještě dost místa. V příštích týdnech bude hodně přibývat na váze, kolem 28 gramů denně. Někdy můžete cítit nepravidelné kontrakce, které jsou nebolestivé. Hodně odpočívejte.

30. týden Mozek dítěte se v tomto období rychle vyvíjí. Na své dítě mluvte, kdykoliv můžete. Nezapomínejte svoji suchou kůži pravidelně mazat, klidně několikrát denně. Enormní zátěž, kterou nosíte, se večer může ohlásit bolestmi nohou.

31. týden

Dítě váží okolo 1,5 kilogramu. Začíná se obalovat zásobami tuku, takže dosud zvrásněná kůže se vyhlazuje. Do porodu se jeho váha ještě zdvojnásobí. Ochranné vrstvy na těle začínají pomalu mizet.

32. týden

Kdyby se teď dítě narodilo, mělo by velkou šanci přežít, neboť jeho plíce jsou už dostatečně zralé na to, aby dokázalo samo dýchat. Na těle se vám od horní části břicha až ke stydké kosti může vytvořit hnědý pruh. V těchto místech vede vazivová střední čára břicha, k níž se upínají svaly. V těhotenství se tu hromadí pigment. Po porodu pruh zase zmizí.

33. týden

Dítě rozlišuje světlo a tmu a také cítí bolest. Váš váhový přírůstek se začíná zpomalovat, přestože dítě rychle roste. Napnutá kůže vás může začít nepříjemně svědit. Raději se poraďte s gynekologem, může jít o projev jaterních problémů, které by mohly poškodit vaše dítě.

34. týden

Období volného pohybu skončilo, dítě už má prostor značně stísněný. V této době by se mělo usídlit v pozici hlavičkou dolů, připraveno na porod. Možná vám otékají kotníky a pod kůží se drží voda, obzvlášť v teplém počasí. Pokud se otoky objevují i ráno, navštivte lékaře. Mohly by být předzvěstí některých komplikací.

35. týden

Procvičuje si dýchání, a jak polyká plodovou vodu, může dostat záchvaty škytavky. Pokud vaše těhotenství probíhá normálně a vy máte na sex chuť, můžete mít s partnerem pohlavní styk. Normální je ale také, když žena o sex ztrácí zájem. Projevujte partnerovi lásku jinak - líbáním, objímáním, doteky.

36. týden

Někdy touto dobou může hlava dítěte sestoupit do pánve, hlavně u prvorodiček. Lékaři či porodní asistentka to dokážou rozpoznat, když vám budou vyšetřovat břicho. Možná ucítíte první bolesti, takzvané poslíčky. Od skutečných porodních bolestí je rozeznáte podle toho, že nejsou pravidelné a ustanou.

37. týden

Vaše dítě zaujalo jednu jedinou polohu. Chodidla jsou skrčená dovnitř, nohy ohnuté v kyčlích a kolena překřížená přes sebe. Rovněž ruce má zastrčené a zkřížené, brada odpočívá na hrudníku. Vlasy dítěte mohou dosáhnout délky až 5 cm. Zkontrolujte si doma, zda máte připraveno všechno na příchod dítěte. Vy sama se asi cítíte mizerně, protože se musíte vyrovnávat s různými problémy. Hůř se vám spí, často musíte chodit na záchod, jste unavená, cítíte se neforemně. Bohužel jsou to pocity, které k těhotenství patří. Co nejvíce odpočívejte.

38. týden

Dítě stále ještě přibývá na váze. S pevně zaklíněnou hlavou má však velmi omezené možnosti pohybu. To, co cítíte, jsou údery nohou a šťouchání rukama. Vy už nejspíš toužíte po tom, aby vaše těhotenství konečně skončilo, zároveň máte obavy z porodu. Připravte si tašku s věcmi do porodnice. Dávejte si před spaním teplou koupel.

39. týden

Dítě hodně rychle vyrostlo a je třikrát těžší, než bylo ještě před jedenácti týdny. Měkké nehty už dorostly ke špičkám prstů. Budete se cítit hodně unavená. Nepřekonávejte tyto pocity, často odpočívejte, i když spát už vám pořádně asi nepůjde. Natáhněte se, podložte si nohy. Někdy naopak cítíte tolik energie, že se pustíte do úklidu, třeba mytí oken. Dávejte pozor, ať se nezraníte, velké břicho vás omezuje v pohybu. Nakupte si některé potraviny do zásoby do mrazáku, ať je máte po návratu z porodnice při ruce.