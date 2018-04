Žena jela do nemocnice s bolestí břicha. Netušila, že je těhotná a rodí

Zhruba v době, kdy byla ve čtvrtém měsíci těhotenství, měla Jade bolesti břicha, na které nepomáhaly žádné léky. Proto tehdy jela na vyšetření do nemocnice. Tam jí prý lékaři vyšetřili a sdělili jí, že se jedná o běžnou bolest břicha v souvislosti s trávením, která přejde.

Dokonce jí udělali i těhotenský test, ale ten byl negativní. Nepřišlo jí divné ani to, že najednou nemá menstruaci. Právě s periodou totiž mívala velké problémy. Menstruace přicházela pouze jednou za několik měsíců. Navíc během prvních měsíců gravidity slabou menstruaci měla, vynechání přišlo až pak.

Po třech měsících ale přišla silná bolest břicha znovu. A tentokrát byla mnohem horší.

Jade tedy zavolala nevlastnímu otci, aby ji zavezl k lékaři. V čekárně pak najednou pocítila nutkavou potřebu na toaletu, takže rychle odběhla. Když pak seděla na toaletě, přišla najednou mnohem silnější bolest a její dítě se začalo drát na svět .

„V tu chvíli jsem neměla tušení, o co se jedná, měla jsem strach, že je se mnou něco špatně a moje vnitřnosti se ze mě spodem dostávají ven. Sáhla jsem si dolů a cítila jsem hlavičku. Trvalo to jen malou chvíli a dítě bylo venku. Strašně jsem panikařila. Dítě jsem zabalila do papírových ručníků a křičela o pomoc,“ sdělila Jade.

George je zdravé a spokojené miminko

Ihned poté byla přivolána ambulance, která se o novorozence a matku postarala. Odvezli je do nemocnice, kde pak chlapeček zůstal nějaký čas v inkubátoru. Celý příběh naštěstí dobře dopadl. Dnes je chlapci jménem George deset měsíců a má se čile k světu. Velkou radost z narození syna měl i zprvu překvapený tatínek, který si teď rodinu náležitě hýčká. Se svou partnerkou chtějí vyřešit koupi domu a svatbu. Další děti prý přijdou na řadu až v budoucnu. Nejdřív chtějí zajistit ty nejlepší podmínky pro George.

„Nikdy jsem nechtěla být matkou v tak nízkém věku. Měla jsem spoustu plánů. Na tom co se mi stalo, bych ale nic nezměnila. Být matkou je ta nejúžasnější věc na světě,“ dodala Jade která je živým důkazem toho, že i štíhlé ženy nemusí vědět, že jsou těhotné.