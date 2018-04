Připravte vaše tělo na těhotenství pomocí bylinek a bez chemie

Mateřství skutečné, nebo jen z nouze?

Proč chci mít dítě? Je to skutečně moje rozhodnutí? Tlačím se do něho sama (sám)? Tlačí mě do něho okolí? Položte si tyto důležité otázky, upřímně si na ně odpovězte a uvidíte, že se o o sobě leccos dozvíte. Ten správný čas na rodičovství je pro každého naprosto individuální. Každá žena i muž potřebují dospět a poznat sami sebe.

Dětství

Dětství hraje v našem životě zásadní roli. Závisí na způsobu, jakým jsme byli vedeni, vychováváni, respektováni, milováni. Jestli jsme vyrostli v bezpečném, klidné a milujícím prostředí, nebo naopak v zázemí plném sporů, hádek, křiku, očekávání, neustálé kontroly a trestů. Z dětství rovněž pochází řada bloků, strachu, úzkostí a dalších traumat. Tyto negativní energie si totiž odnášíme dál do života a mohou nám způsobovat zablokování, které při početí hraje roli. Pracujme na uvolňování své bytosti.

Harmonie těla i mysli

Sebepoznávání nám pomáhá nastolit harmonii těla i mysli, a získat tak i pozitivní postoj v každodenním životě. Dnes si už můžeme vybrat dobrého terapeuta, který nám například při seminářích rodinných konstelací, metody RUŠ (rychlá a účinná změna skutečnosti), cestách osobního růstu nebo i při individuálních poradenstvích pomůže odkrýt vnitřní bolesti a bloky a my si pak můžeme jít cestou větší a větší vnitřní svobody.

Početí a partnerský vztah

Je určitě zcela jasné, že pro početí je nesmírně důležité, aby byl partnerský vztah láskyplný, funkční a prostý starých zranění, křivd, traumat a bloků. Teprve pak si vzájemně můžeme užívat těhotenství a následného příchodu miminka na svět.

Živá strava

Naše stravovací návyky jsou opravdu klíčové. A proč to tak vlastně je? Protože strava nás denně vyživuje a utváří. Pomáhá nám ozdravovat a regenerovat celý organismus.

1: pokus

Základem našeho jídelníčku by měla být syrová i dušená sezónní zelenina a ovoce, saláty, čerstvé klíčky, kvalitní celozrnné pečivo. Velkou část našeho jídelníčku by měly tvořit luštěniny (fazole, cizrna, hrách, červená, žlutá, zelená, hnědá, černá a šedá čočka), pohanka, neloupaná rýže, klíčky, jáhly, celozrnné těstoviny, tofu. Snažíme se zařadit mořské řasy (nori, arame, wakame, hijiki) i léčivé houby, jako je hlíva ústřičná a žampiony.

Pitný režim aneb co nás zavlažuje

Našemu organismu je nejpřirozenější popíjení čisté pramenité vody. Ideální je živá voda dovezená z některé studánky, která si svým tokem udržela život, a uskladněná ve skleněné nádobě (rozhodně ne plastu). Čistá pramenitá voda má schopnost navázat na sebe škodliviny a odvést je z těla ven. Žádná minerálka ani sycená voda tohle neumí.

V žádném případě nepijeme mezi jídlem. Žaludeční šťávy se tak naředí a trávení není úplné. Nestrávené kousky jídla se tak dostanou do střev, kde hnijí a vytvářejí patogenní bakterie. Ty pak putují do krevního řečiště, kde intoxikují krev. Dále vytvářejí plynatost a další nepříjemné projevy.

Vodu můžeme kombinovat s čerstvými zeleninovými šťávami (doporučuje se mrkev, červená řepa, okurka, cuketa, chřest) a bylinkovými čaji (například kopřiva, jitrocel, bez, lípa, měsíček lékařský, maliník, ostružiník, jahodník).

1. Gynekologická kúra pro ženy

Čaj na podporu plodnosti

Kontryhel patří mezi základní byliny, které pomáhají při léčbě ženských problémů.

Potřebujeme: 100 g natě kontryhele, 100 g listů kopřivy, 100 g natě třezalky, 50 g květu měsíčku, 20 g listů šalvěje

Postup: Všechny ingredience smícháme dohromady. Čaj si vaříme tak, že 2 lžíce směsi přelijeme 0,5 litrem vroucí vody a vše necháme 15 minut louhovat. Pak přecedíme, nalijeme do termosky a popíjíme během dne po doušcích. Tato kúra by měla trvat 6 - 8 týdnů.

Semínko pískavice řeckého sena

Semínka této léčivky pomeleme na prášek, který uskladníme v dobře uzavíratelné sklenici. Užíváme ho třikrát denně na špičku kulatého nože. Zapijeme čajem, či vodou, vše po dobu 8 týdnů.

Maralí kořen pomáhá s otěhotněním

Ženám, které mají problémy s otěhotněním, bych doporučila užívat tinkturu z této léčivky třikrát denně 20 kapek po dobu 6 měsíců. Mám s ní ty nejlepší zkušenosti.

Jak si namíchat tinkturu z maralího kořene?

Potřebujeme: 2 lžíce maralího kořene neboli parchy léčivé či leuzei, 3 dl 60% lihu

Postup: Maralí kořen zalijeme lihem a vše necháme 14 dnů na teplém místě louhovat. Nesmíme zapomenout dvakrát denně protřepávat. Po uplynutí této doby přecedíme, nalijeme do tmavé sklenice a můžeme užívat.

2. Koupele harmonizující ženské orgány

Sedací bylinková koupel

Tato procedura prohřívá a harmonizuje celý podbřišek.

Potřebujeme: 2 lžíce natě kontryhele, 1 lžíci natě řebříčku, 1 lžíci šalvěje, 1 lžíci měsíčku, 1 lžící květů levandule, 1 litr vroucí vody, dětskou vaničku naplněnou teplou vodou (ne horkou)

Postup: Bylinky přelijeme vroucí vodou a vše necháme 30 minut louhovat, pak scedíme a vzniklý čaj přilijeme k vodě ve vaničce a do vzniklé lázně si na 10 minut sedneme. Tento postup opakujeme třikrát týdně po dobu 6 týdnů.

Pryč s vaginálními infekcemi

Vaginální infekce jsou velmi nepříjemné a v žádném případě neprospívají ženskému lůnu. Těchto problémů nás spolehlivě zbaví mořská sůl.

Sedací koupel z mořské soli

Tato procedura je výborná při všech vaginálních potížích. Dezinfikuje sliznice, odstraňuje pálení a svědění. Přináší opravdovou úlevu.

TIP Všechny tyto procedury a bylinkové kúry doporučuji provádět a užívat souběžně.

Potřebujeme: 2 hrsti mořské soli, dětskou vaničku naplněnou teplou vodou (ne horkou)

Postup: Sůl rozpustíme ve vodě a do vzniklé lázně si na 10 minut sedneme. Tento postup opakujeme dvakrát denně po dobu pěti dnů.

3. Regenerace mužských pohlavních orgánů

Maralí kořen zvyšuje tvorbu a pohyblivost spermií

Parcha léčivá působí velmi příznivě i na mužské pohlavní orgány. V domovině této léčivky, v Rusku, se jí říká maralí kořen proto, že ji v době říje vyhledávají jeleni maralové a díky ní zvyšují svoji sexuální aktivitu a plodnost. Muži by měli tinkturu z této léčivky užívat třikrát denně 30 kapek po dobu 6 měsíců.

Víno na zkvalitnění a zvýšení počtu spermií

Tento přípravek působí jako tonikum na posílení rozmnožovací energie a ke zvýšení počtu spermií.

Potřebujeme: 250 g usušené natě kokoříku mnohokvětého, 150 g kůry skořicovníku cejlonského, 100 g kořene lékořice, 2 litry kvalitního červeného vína

TIP Tinkturu z maralího kořene a víno na zkvalitnění počtu spermií doporučuji užívat souběžně.

Postup: Léčivky zalijeme vínem a vše necháme 14 dní na teplém místě louhovat. Nesmíme zapomenout dvakrát denně protřepávat. Po uplynutí této doby přecedíme a čisté víno nalijeme do skleněné lahve a uschováváme v lednici. Popíjíme jednou denně jednu štamprlku až do úplného využívání.

Mužské pohlavní orgány potřebují volnost

Přiléhavé spodní prádlo zadržuje teplo a přílišné teplo snižuje počet zdravých spermií, které vznikají ve varlatech. Totéž platí i o těsných kalhotách.

Hydroterapie a tvorba spermií

Vědecké výzkumy potvrdily, že muži v dnešní době trpí přehřátím varlat. Proto je důležité jejich pravidelné ochlazování. Velmi účinným způsobem je sprchování varlat studenou vodou. Provádíme tři měsíce dvakrát denně po dobu čtyř minut.