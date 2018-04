Pozor na zkrášlování v těhotenství, některé procedury jsou rizikové

, aktualizováno

Každá žena chce vypadat co možná nejlépe, a to i v období, kdy očekává narození svého potomka. Některé zkrášlovací metody je ale lepší v průběhu těhotenství vynechat. Přečtěte si, které to jsou.