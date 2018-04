Těhotenský test v mobilu, dvě čárky vám ukáže aplikace

Novinka byla představená na největším světovém veletrhu spotřební a výpočetní techniky Consumer Electronics Show (CES), který se právě koná v Las Vegas. „Jsme nadšeni, že můžeme odhalit další generaci těhotenských testů,“ prohlásil na veletrhu Stacey Feldman, viceprezident společnosti Church & Dwight, která těhotenský test First Response Pro vyvinula.

„Mobilní“ test funguje na podobném principu jako běžné pomůcky, které žena pomočí a čeká, zda se objeví dvě čárky. First Response Pro má také indikátor, ale výsledky elektronicky přenáší do chytrého telefonu a do příslušné aplikace, která provede celým těhotenstvím. Test vyjde v přepočtu na asi 375 korun.

Tříminutové čekání na výsledek přitom aplikace umí zkrátit třemi programy: Uklidni mě, Vzdělej mě nebo Zabav mě. První má relaxační obsah a pomáhá nervózním jedincům. Druhá informuje o plodnosti a těhotenství. A třetí zprostředkovává videa a zábavu.

Po třech minutách zadá žena bezpečnostní heslo a dozví se, že buď je výsledek negativní, pak aplikace nabízí rady, jak zvýšit svou plodnost a šanci na početí. Nebo že je pozitivní, a pak poskytuje informace o těhotenství, návštěvě gynekologa a vývoji dítěte.

„Vnímáme to jako příležitost, která sahá za pouhou odpověď ano či ne. Klienti dostanou odpověď a běžný test vyhodí. Přitom mají mnoho otázek, co třeba udělat hned teď. Náš test jim pomůže jako průvodce tímto procesem a jakmile dostanou výsledek, získají celé spektrum různých typů informací založených na jejich výsledku,“ uvedla mluvčí společnosti Wendy Bishopová.

Test pomocí mobilního telefonu už vyvolal první pozitivní reakce. „Je to impozantní krok vpřed v tom, jak moderní technologie může řešit potřeby žen v průběhu jejich těhotenství,“ řekl Lauren Streicher, klinický profesor porodnictví a gynekologie na Northwestern University.