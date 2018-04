Poradna: Syn je závislý na energetických nápojích, lže o jejich pití

V mnoha ohledech je Adam stejný jako ostatní puberťáci a jako jeho starší bratři v jeho věku. Ve škole se mu vede průměrně, má rád florbal a na tréninku a s kamarády tráví hodně času. Nikdy jsme neměli větší problémy s důvěrou nebo lhaním - dokud jsme si nevšimli, že ho na spoustě fotek z turnajů nebo ze školních akcí vidíme s plechovkou nebo lahví energy drinku. My jsme mu nic takového nikdy nekoupili, u nás v domácnosti to ani nikdo nepije. Ale Adam jich evidentně vypije klidně několik za den.

Když jsme si to asi před rokem s manželem uvědomili, tak jsme si s Adamem promluvili o tom, jak je pro něj energetické pití nezdravé - že je plné cukru, kofeinu a dalších látek, co mu dlouhodobě nebudou dělat dobře. Zatím se to nijak neprojevuje na jeho váze nebo nespavosti, ale to je asi tím, že chodí třikrát týdně na tréninky florbalu. Adam slíbil, že si to přestane kupovat. Ale nepřestal - občas najdeme v jeho koši nebo popelnici prázdné plechovky a flašky, Adam vždycky tvrdí, že to je asi ještě z doby před zákazem. Jenže ten trvá už rok a plechovky se stále objevují. Nevíme s manželem, co máme dělat - nemůžeme s Adamem všude chodit a kontrolovat, co pije. On nám to zapírá, ale máme podezření, že vypije klidně dvě až tři plechovky denně.

Jak to máme zarazit? Bojíme se, že by si mohl vážně poškodit zdraví. Navíc se chová opravdu jako závislák, takže nás děsí, jestli nemá k závislostem sklon a jestli se z energy drinků nepřesune na něco, co ho “nakopne” ještě víc.

Děkuji za radu

Pavla

Odpověď odbornice:



Dobrý den, paní Pavlo, rozumím tomu, že vás situace znepokojuje. Při jejím řešení bych stavěla na tom, že s Adamem nebyly doposud žádné problémy, ve škole si vede obstojně a navíc se aktivně věnuje sportu. Máte tedy doma prima syna, který nyní prochází vývojovou etapou, jež s sebou přináší pro rodiče více či méně stresující situace, které by měli ustát.

Mgr. Radka Dydňanská, sociální pedagožka

Píšete, že jste se s manželem snažili Adamovi vysvětlit, jak je pití energy nápojů nezdravé a nemělo to žádný pozitivní účinek. Zkuste si spíše s Adamem otevřeně promluvit o tom, jak vás situace znepokojuje. Nebojte se přiznat obavu z toho, aby jeho pití energy drinků nepřerostlo v závislost a nepřešel časem na silnější stimulační prostředky. A především zkuste zjistit, proč vlastně Adam energetické nápoje pije. Jestli proto, že je to nyní mezi dospívajícími „módní“, nebo proto, že je z tréninků unavený či z úplně jiného důvodu. Možná se dozvíte něco, co do celé situace vnese větší jasno.



Může se také stát, že s vámi o tom Adam nebude chtít mluvit. V takovém případě bych doporučila sledovat, jestli se nemění jeho chování a pití energy drinků opravdu nepřerůstá v závislost. Poznáte to pravděpodobně tak, že budete častěji nacházet prázdné plechovky, Adam může být podrážděný, těkavý, mohly by se objevit problémy se spánkem a soustředěním. Případně můžete zvážit, zda neomezit jeho kapesné, aby neměl na nákup nápojů prostředky. Ale i takové rozhodnutí by mělo být součástí společné diskuze, ve které bude Adamovi věnován prostor pro vyjádření se. Mějte na paměti, že vaše důvěra v Adama je velice důležitá jak pro jeho sebehodnocení, tak i pro váš vztah.

Pokud by se vám tento stav nedařilo společně vyřešit a měli byste s manželem pocit, že se naopak zhoršuje, vždy je možné vyhledat odborníky na závislosti, kteří s vámi situaci vyhodnotí a pomohou nalézt vhodné řešení.

Přeji vám hodně štěstí ve společném hledání

Radka Dydňanská, sociální pedagožka centra Modré dveře