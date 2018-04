Teď jsi mě urazil! Jaké věty nás zaručeně naštvou

Čím se nejvíce vytáčíme a jak říct to, co se nám nelíbí, bez urážek?

Co nikdy neříkejte svému muži

1. CO JSEM NA TOBĚ KDY VIDĚLA?



K použití této věty svádí celá řada situací. Partner se ze zábavného společníka po svatbě změnil v mlčící rybu. Máte pocit, že ho nezajímají vaše potřeby ani názory. Večery už dávno netrávíte v družném rozhovoru. On si něco ťuká na počítači. Vy frustrovaně koukáte na televizi. K použití smrtící výčitky máte tisíc důvodů. A přece bude lepší zamknout ústa na sto západů. Pronesením věty: "Co jsem na tobě viděla?" totiž útočíte na samotnou podstatu jeho osobnosti. On si není vědom žádné chyby. Jen se chová a myslí jinak než vy.

Jak to udělat elegantně: V první řadě přestaňte vyčítat. Muži to nenávidí snad ze všeho nejvíce. A je dost možné, že pak začnou nenávidět i vás. Uznávaný psycholog PhDr. Petr Šmolka ve své knize Muž a žena – návod k použití radí: "Partnera nelze k ničemu beztrestně přinutit, lze jej pouze získat." Co to znamená v překladu? Řekněte nenásilně muži, co a proč chcete změnit. A konečné rozhodnutí nechejte zásadně na něm. Je to účinnější než dokolečka něco vyčítat.

2. VÍŠ, TEN SEX MĚ MOC NEBAVÍ



Sex je další citlivé místo ješitných mužů. Má pro ně totiž větší význam než pro ženy. Pokud je partnerka označí za slabé v posteli, urazí se k smrti. Co by za to jiné daly, kdyby mě mohly mít. Tak se bude hájit sám před sebou. S muži je v posteli často opravdu potíž. Hlavně v dlouhodobém vztahu je nebaví dlouhá předehra a mazlení. Tedy to, co ženy potřebují. I něžnější polovičky by si ale mohly sáhnout do svědomí. Jak často odpovědí svému partnerovi na výzvu k sexu: "Dnes ne, miláčku."

Jak to udělat elegantně: Nejlepší bude připustit, že nesoulad v partnerském sexu je po několika letech zcela normálním jevem. A už to nikdy nebude jako na začátku. Na to vás upozorní každý sexuolog. Zlepšení intimního života bude vyžadovat nasazení a velkorysost. "S dobou trvání manželství sexuální život poněkud klesá. Nikdy se však zcela nevytrácí," vlévá optimismus do žil sexuolog Jaroslav Zvěřina, autor knihy Sexuologie (nejen) pro lékaře. Vášeň zcela jistě probudí hezký víkend v nějakém horském hotýlku.

3. MILUJEŠ MĚ JEŠTĚ?

Nezdá se to, ale tato věta dovede muže pěkně vytočit. "Není snad jasné, že ji miluji? Každý den přijdu poctivě domů, neflákám se po nocích s kamarády, souhlasím s nákupem kožichu za dvacet tisíc, dělám s dětmi úkoly a po večeři ještě utřu nádobí," rozhořčí se spravedlivě. Opravdu spravedlivě. Muži totiž svou lásku vyjadřují skutky. Což pro ženy často není ten pravý důkaz citu. Potřebují se o něm ubezpečit i slovně.

Jak to udělat elegantně: Miluji tě. Tuto větu mnohé ženy neslyšely už celé roky. Jak ji z úst partnera vydolovat? Těžce. Psycholog Šmolka k tomu říká: "Vše, co muži činí, konají stejně pro vás a z lásky k vám. Jen si toho někdy nejsou vědomi a někdy to jen nedokážou dát patřičně najevo. Ale vy přece víte své." Takže se smiřte s tím, že nejbližších pět let vám manžel či partner lásku nevyzná, ale zato se každý večer vrátí poctivě domů.

Co nikdy neříkejte své ženě

1. NEPŘIBRALA JSI TROCHU?

Tato věta zní na první pohled docela nevinně. Muž nemá v úmyslu ženu urazit. Možná se jen chce bezelstně informovat, zda budete odteď péct ty kalorické koláčky častěji. Ženy jsou ale na svoji postavu velmi citlivé. I když není ideální. Řeší ji stejně vášnivě jako jiné svoje problémy. Slyšet od partnera, že by mohly zhubnout, možná některé z nich bolí stejně jako věta: "Už tě nemiluji."

Jak to udělat elegantně: Pokud máte pocit, že postava vaší partnerky by snesla nějakou tu "korekci", navrhněte ji společnou sportovní aktivitu. Jízda na kole je módní, zdravá a kilogramy necháte na trase. Zaujmout by ji mohla také společná návštěva posilovny.

2. JE TADY BORDEL JAKO V TANKU

Tak to pozor. Pokud je doma nepořádek, většinou za to nemůže líná povaha partnerky. Ženy chodí do práce, nakupují, pečují o děti. Je logické, že všechno nezvládnou. Navíc ženu velmi urazí, když její roli redukujete jen na domácnost. Říct moderní ženě na začátku 21. století, že má doma bordel, by mohlo aspirovat na titul Největší machistický výrok roku.

Jak to udělat elegantně: Tady není potřeba nic říkat. Mnohem lepší bude zapojit se do domácích prací. A když konečně douklízíte, zeptejte se ženy, jak se dnes měla v práci a co byste mohli společně podniknout přes víkend.

3. NEJSI DOBRÁ MATKA

"Jen se podívej, co zas to TVOJE dítě provedlo," rozčílí se muž. Za tuto větu by měl jít okamžitě do žaláře s nejpřísnějším režimem. I když u nás už dávno zuří boj o rovnoprávnost, mnoho mužů si navzdory osvětě stále myslí, že dítě je výlučně věcí ženy. Ta může za školní neúspěchy i neuspokojivé chování.

Jak to udělat elegantně: Asi nijak. Pokud o děti pečuje z větší části žena, je přirozené, že bude také rozhodovat o jejich výchově. Vy jí můžete být akorát vděčný. Pokud se vrátíte domů po dlouhém dni a nechcete nic jiného než trochu klidu, prostě zbytek rodiny požádejte o chvíli strpení.