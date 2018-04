Mdloby, rady i skopičiny. Co dělají otcové na porodním sále

Na přítomnost tatínků při porodu si zvykli jak zdravotníci, tak rodičky, které především oceňují fakt, že na to nejsou v cizím prostředí samy. "Já myslím, že to je přínos, protože být s těma bolestma sama musí být hrozný," říká třeba čerstvá maminka čtyřměsíční dcery Petra.

Pojďte si povídat do Kavárničky O tatíncích u porodu si můžete popovídat s ostatními v našem diskusním fóru ZDE.

"Můj partner sice moc nechtěl, ale nakonec šel, myslím si, že je dobře, že tam byl. Ze začátku se mu sice trošku udělalo špatně, ale nesl to statečně a ve všem mi pomáhal, i když jsem na něj byla občas zlá."

Pomoc, o tu tady jde především. "Moje role by se dala shrnout slovy: nepřekážet a poskytovat psychickou a materiální podporu," napsal jeden z mála mužů diskutujících v naší virtuální Kavárničce na téma otec u porodu. Přítomnost tatínků v porodnici ale může být ale také zdrojem více či méně veselých nebo kuriózních situací.

To je můj kyslík!

"Dceru jsem rodila 16 hodin a nakonec jsem si s hlavičkou mezi nohama musela dojít na sál podpíraná sestričkama pěšky," vzpomíná na svůj první porod zakončený sekcí Jana. "Můj muž to celé tak těžce nesl, že si uzmul můj kyslík a prodýchával to. Při druhém porodu, který opět skončil císařem, ho nechali stát za sklem, takže viděl, jak mě rozřezávají a vytahují druhou dceru. Takže myslím, že k třetímu porodu by už nešel..."

Dej sem ten ovladač

"Manžela jsem měla u porodu celkem dvakrát, potřetí a naposled to nestihnul," říká máma dvou kluků a jedné holky Kateřina. "Ale byla jsem ráda, že jsem ho tam měla alespoň dvakrát. Šel dobrovolně, bral to víceméně jako samozřejmost, i když kdyby nechtěl, asi bych ho nenutila. Jsem toho názoru, že lepší je být sama než s hysterickým chlapem, co se nejapně ptá: A bolí to moc?"

V prvních hodinách se sice bavil tím, že se chopil dálkového ovládání na porodnické lůžko a s tím si vyhrál dobrou hodinu, než vyzkoušel všechny možné polohy lehátka. "Když se ale situace začala přiostřovat, ovladač odložil a začal mi nosit pití, chodil se mnou po místnosti, zkrátka moc mi pomáhal ve chvílích, kdy mi úplně dobře nebylo," vzpomíná Kateřina. "Občas měl tedy podivné dotazy: porodní asistentka mi přišla píchnout vodu, a když manžel viděl tu jehlu, vyděsil se a ptal se, kam že mi to hodlají strkat. Asi mu došlo, že krkem to zřejmě nebude..."

Ať se vám hezky rodí

"Můj drahoušek byl u porodu dvakrát, a protože je to huba nevymáchaná, tak radil, jak mě mají správně zašít, to jsem ho v duchu vraždila tím nejhorším způsobem," popisuje Xhex zážitky z porodnice v naší Kavárničce. "A když ho pozvali, aby se šel podívat na koupání a měření malého, přecházel z jednoho sálu do druhého, kde rodilo víc maminek najednou. Všechny je zdvořile pozdravil a popřál hodně štěstí a bezbolestný porod..."

Hlavně když kape

Ivana sice byla domluvená s manželem, že u porodu bude asistovat. Nakonec ale do porodnice odjela v 35. týdnu narychlo, protože jí začala odcházet plodová voda. "Muž byl zrovna na kole s kolegy. Tak jsem zavolala příbuzné, aby rychle přijela pohlídat děti, a já vyrazila do porodnice taxíkem," vzpomíná. "Nasadili mi antibiotika a nechali mě na pokoji, aby se ještě porod oddálil, takže se manžel stihl z kola vrátit. Druhý den naklusal nervózní na sál," pokračuje Ivana.

"A protože to byl předčasný porod, měla jsem všude samé hadičky, ze kterých něco kapalo. Já jsem byla v pohodě, ale on pořád kontroloval to kapání, jestli je to tak, jak má být. Už jsem si říkala, aby radši šel na chodbu a dal si něco k jídlu a mě nech porodit, ale nakonec tam samozřejmě zůstal a dokonce i přestřihnul pupeční šňůru. Jsem ráda, že tam byl, že ten okamžik zrození viděl a mohl být aktivně u toho. A že neomdlel, což kamarádky manžel udělal dvakrát."

Porodní asistenti

"Já rodila dvě hodiny, z nichž hodinu jsem sama doma rozdýchávala kontrakce, které jsem mylně považovala za poslíčky," říká Bára. "Takže u porodu byl otec jen tu druhou hodinu, kterou jsme z větší části společně strávili v autě při zběsilé jízdě Prahou, pak těch 18 minut po dojezdu do porodnice. U porodu byl jen tak tak, protože musel odevzdávat a vyplňovat papíry. Pak přiběhl, já třikrát zatlačila a bylo. Takže v očích tohoto otce u porodu se porody dost přeceňujou."

Také Darina měla manžela u porodu obou dětí a vřele to doporučuje. "Neumím si představit, že bych tam byla sama. Zejména druhého porodu se už účastnil aktivně, zastával funkci porodní asistentky v době, kdy byla pryč, a komunikoval s doktorem místo mě, protože já už nebyla schopná téměř ničeho. A především - vidět ho jako tátu hned, co se děti narodily, s tím nejněžnějším výrazem ve tváři a slzami štěstí - to bych nevyměnila za nic na světě!"