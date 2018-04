Čtenářský recept: Tatin de poires - Hruškový koláč s levandulí

Doba přípravy

40

Množství

8

5 pevných hrušek

5 lžic medu (v kuchařce se uvádí med levandulový či rozmarýnový)

200 g másla

3 “šťastná” vejce (z volného výběhu)

200 g medu

200 g hladké mouky

2 lžičky kypřícího prášku (bez fosfátů)

lžíce sušených květů levandule

Troubu předehřejeme na 180°C. Kulatou formu o průměru 28 cm vyložíme pečícím papírem potřeným máslem.

Hrušky oloupeme, rozpůlíme, odstraníme jádřince, krátce spaříme, aby se lépe při krájení do vějířků.

Do malého hrnce dáme 5 lžic medu a přihodíme lístky levandule, přivedeme k varu, necháme chvilku vřít, dokud nezkaramelizuje. Nalijeme ho do formy a naklademe na něj vějířky hrušek.

Máslo utřeme vařečkou do pěny. Vejce šleháme s medem dokud nevznikne světlá krémovitá pěna, do které vmícháme mouku s práškem do pečiva a přilijeme máslo.

Těstem zakryjeme hrušky a pečeme cca 50 minut, dokud nevyjde špejle čistá. Koláč necháme chvíli zchladnout a překlopíme na talíř. Koláč podáváme teplý či vychladlý, skvělý je se šlehačkou :-)

Poznámka

V originál receptu se nedávají lístky levandule do medu, ale neboť jsem neměla levandulový či rozmarýnový med, trochu jsem zaimprovizovala. Zkuste tento koláč, který je proslulý ve Francii :-)