Taťána Kuchařová: Muže přitahují nezávislé ženy, ale nedokážou s nimi žít

Víte přesně proč jste se rozešli?

Moc dobře to vím já i on.



Tak nám to řekněte.

Nezlobte se, ale neřeknu. Jsem zastáncem soukromí. Když jsme spolu začali chodit, také jsme neměli potřebu to nikde rozhlašovat. Řekli jsme to jen našim rodinám, nejbližším přátelům. Veřejnost se o našem vztahu dozvěděla po půl roce, což bylo příjemné, protože jsme měli volnost. Neznamená to, že jsme náš vztah tajili. Byly situace, kdy si lidé asi všimli, že patříme k sobě, ale vše se vyvíjelo přirozenou cestou. Je mi jasné, že novináři po takových zprávách lační. Však jsme si také užili řady spekulací o různých sexuálních orientacích a nevěrách, na kterých nebylo ani trochu pravdy. Ale nikdy jsme neměli zapotřebí je veřejně komentovat. A tak v tom míním pokračovat.



Předpokládám, že muži, kteří by se rozhodli zaujmout dívku s titulem nejkrásnější žena světa, musí být značně sebevědomí frajeři. Dokážete je poznat?

Dokážu. Ale nesetkala jsem se zatím s ničím příliš negativním. Občas se vyskytne pár jedinců, kteří to s pozorností přehánějí. Umím dát jasně najevo, kam jejich náklonnost může zajít. Vždycky přece záleží na ženě. Velmi elegantně to můžete naznačit gesty, mimikou, a když to někdo nepochopí, pak dojde i na slova.



Má vůbec Miss World šanci najít normálního muže?

Co si představujete pod pojmem normální?



Takový, se kterým se dá vydržet déle než pár měsíců, nevymetá večírky, netouží po slávě, není fotbalista....

Měla jsem vždycky dlouholeté vztahy a rozhodně to nebyli muži tohoto typu. Obecně je pro muže těžké žít s emancipovanou, nezávislou ženou, která má svou představu o životě. Mnohé muže takové ženy přitahují, vyhledávají je, ale pak s nimi nedokážou žít. Věřím na osud, a ne na náhody. Bude vždy jen na mně, jak se rozhodnu. Je mi teprve jednadvacet. Nevím, co bude za deset let, ale pak vám řeknu.

