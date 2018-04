Po chvilce jivu jsem zjistila, že nemám fyzičku, říká Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová Narodila se den před Štědrým dnem v Trnavě, vyrůstala v Opočně.

V roce 2006 vyhrála Miss ČR a následně titul Miss World. Prosadila se ve světovém modelingu a patří k našim nejúspěšnějším modelkám.

V loňském roce byla označena světovou mezinárodní organizací World Network of Young Leaders and Entrepreneurs (WNYLE) jako mezinárodní lídr mladé generace.

Dva roky byla prezidentkou Miss ČR. Hrála v několika filmech a seriálu Gympl. Od loňského roku je ambasadorkou modelingové soutěže Elite Model Look.

V roce 2008 založila nadaci Krása pomoci, která pomáhá seniorům.

Žije střídavě v Praze a Americe. Je svobodná.

Na rozhovor přišla s taškou, ze které vykukovaly podpatky tanečních bot. Dosedla a promnula si bolavou patu.

Už se vám zdají taneční sny?

Včera jsem se přistihla, že si v polospánku opakuji kroky. A to mám za sebou pár prvních tréninků.

Vaši kolegové z předchozích sérií se svorně shodovali, že tancování je fuška. Za jak dlouho došlo vám, že to nebude legrace?

Hned. Je to pořádná makačka, která začíná bolet. Jsou momenty, kdy si připadám směšně, a když vidím v zrcadlech, jak mi to nejde, řehtám se. A přitom v podání mého partnera Honzy Ondera tanec vypadá tak lehce. Ale moc mě to baví, tanec a hudba pro mě jsou příjemnou terapií. Zatím.

Na druhou stranu, ženské účastnice si pochvalovaly, jak jim tanec vylepšil postavy.

To podepisuji, perfektně vám vyrýsuje postavu. Jen teď, když máme dvoufázové tréninky, mám čím dál větší hlad, tak nevím, jak to dopadne! Ale jsem na pohyb zvyklá, vždycky jsem cvičila, protože se pak cítím lépe.

Vy nejste tancem nepolíbená. Je pravda, že jste toužila jít na konzervatoř?

Věnovala jsem se scénickému tanci, to je moderna namixovaná s baletem. Byl to můj dětský sen, stát se profe-sionální tanečnicí a baletkou. Tanci jsem se věnovala do čtrnácti a nakonec jsem nastoupila na gymnázium. Ale díky tomu, že jsem tolik let tancovala a sportovala, jsem si myslela, že budu mít ve StarDance výhodu fyzičky. Ale když jsme trénovali jive, už po třech minutách jsem lapala po dechu a došlo mi, že žádnou fyzičku nemám.

Chodila jste do tanečních?

Ty jsem ještě stihla, než jsem vyhrála Miss. Ale můj valčík, ča-ča či jive z tanečních mi teď jsou k ničemu. Profesionálové je tančí a učí úplně jinak, takže začínám od nuly.