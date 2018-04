Taťána Kovaříková: Černá a bílá jsou mé stálice

Hodně pracujete s černou a bílou, proč právě tyto dvě barvy?

Černá a bílá je pro mne nekonečným zdrojem inspirace. Baví mne pracovat s kontrasty. Je to pro mne hra, stálé objevování nových a nových kombinací.

Vyjadřují podle Vás tyto dvě barvy něco speciálního?

Prapodstatu všeho. Plus a mínus, klad a zápor, protiklad, vyváženost.

Proč je černá a bílá pořád in?

Stále „in“ jsou právě proto, že jsou univerzální pro denní použití a stále zajímavé. Dobře se kombinují a zároveň nejsou nudné.



Podle čínské filozofie feng-šuei je bílá mužský prvek a černá ženský a vzájemnou kombinací se u člověka doplňují právě mužský nebo ženský prvek, co si o tom myslíte?

Takto jsem na to nenahlížela. Přišla jsem na to intuitivně. Barvy člověka určitě ovlivňují. Každý se podvědomě obléká do barev podle toho jak se momentálně cítí.



Černá a bílá jsou základními barvami a prý se hodí pro každého, pro každý typ, je to pravda, nebo by si ženy měly dávat pozor třeba na jednotlivé odstíny těchto barev?

Řekla bych, že tato kombinace se hodí na každého. Dají se velmi rafinovaně použít. Nerozlišuji typy na letní, jarní, podzimní a zimní. Ale zda zákaznici sluší teplé či studené barvy. Černá a bílá se dá perfektně kombinovat na každém.

Budou černá a bílá i nadále Vaše hlavní barvy v kolekcích?

Dokud budu tvořit módu, tak ano.

Iška Fišárková: Jako tužka a papír "Černá a bílá jsou pro mě jako tužka a papír. Právě proto, že to vlastně žádné barvy nejsou, mají pro mě z výtvarného pohledu obrovské možnosti,"říká o dvou zákledních barvách návrhářka Iška Fišárková. Podle ní jsou to barvy absolutní s možností přesného vyjádření. "Už jen černá čára na bílé ploše má v sobě mnoho informací a to mě vzrušuje," tvrdí návrhářka. Podle východní filozofie bílá barva (jang) vyjadřuje mužský element a černá (jin) ženský. Nevěsta pak prý nosí bílou, aby vyrovnala ženskou energii mužskou a naopak. "Já principy jin a jang znám a ztotožňuji se s tímto pohledem na život obecně. Jsem přesvědčena, že barvy na nás mají vliv stejně jako vše ostatní. I naše západní psychologie barev je uznávaná odborníky. To asi každý zná, že si některý den nemáte chuť obléknout jinak třeba oblíbený červený svetr," říká Fišárková. Při nošení černé a bíle bychom měli počítat se svým barevným typem. "Obecně lze říct, že podzimní a jarní typ snese lépe krémové, nažloutlé nebo nahnědlé odstíny bílé a černé, kdežto zimní a letní odstíny ledové, namodralé a nafialovělé," dodává Iška Fišárková.

A pokud si stále nejste jisté, inspirujte se naší fotogalerií...

LÉTO V PRÁCI



I nejpřísnějším standardům pracovního dress kódu vyhovuje sukně pod kolena se širokým pasem, kabelka s přezkami a boty na módním klínku. V tak elegantní kombinaci se i léto v práci dá přežít s potěšením.

ČERNÁ VODA





Letos tak moderní lesklé materiály vypadají v černé barvě zvlášť efektně. Volná halenka se širokým výstřihem rozevlátě doplňuje pohodlné kalhoty. Retro styl dotváří mohutné plastové náramky a brýle "mouchy".

FRANCOUZKA







Minišaty s geometrickým vzorem, široký slamák a boty balerínky by si klidně mohly zahrát ve starém francouzském filmu. Nebo také ve filmu vašeho letošního léta.

KOŠILATÁ





Volná chladivá bílá košile se hodí jako plážový oblek přes plavky, místo saka do práce a zavázaná na uzel je sexy doplňkem k černým kalhotám. Olé!

TRVALKA





Kabelky jsou, zdá se, stále větší a větší, alespoň se do nich vejde všechno, co potřebujeme. A bílá krátká bundička vás bude provázet celé léto i podzim. Sahá mírně nad pás a má tříčtvrteční rukávy.

BÉŽOVÝ AKCENT





Úzké bílé kalhoty cigaretového střihu tvoří základ letního šatníku. Nosí se v délce nad kotník. A jestli snad ještě nemáte sluneční brýle nebo hledáte ještě jedny, vyzkoušejte si nápadité "čočky" s bílými obroučkami.

BÍLÁ ROMANTIKA





Malé černé šaty zná každý. Bez nich by večerní móda asi neexistovala. Letos můžeme dát šanci i "malým bílým". Koupíte je jako letní šaty a v zimě s tenkým rolákem unosíte do divadla.