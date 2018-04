Podzim očima českých návrhářek: sukně přes kalhoty a inspirace z Ruska

Módní návrhářka Taťána Kovaříková si české zákaznice získává barevným i střihovým minimalismem. Platí to i pro jarní...

Černé kroje, nahá kůže. Podívejte se na přehlídku nejmladší české módy

Mezi všemi světovými i českými týdny módy by se mohl každoroční festival Arcolor docela snadno ztratit. Ale byla by to...