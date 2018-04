Táta dělá snídani, máma řídí auto

11:39 , aktualizováno 11:39

"Ouvej, ouvej... to to studí! Kdo to naši malou budí? Počkej ještě, maličká, než vyšetří bratříčka. Táta malou dcerku hladí, doktorka si poslech ladí. Postudí ji maličko, když poslouchá srdíčko."