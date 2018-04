Tantrická masáž mi přinesla uvolnění i vzrušení. Zkusili jsme za vás

Na webu je sice mnoho rozličných salonů s nabídkou tantra masáží, ale vydejte se někomu napospas bez referencí. Proto jsem navštívila ověřené studio Tantra Spa Prague.

Co je tantra? Základ tantra masáže i tantry tkví v práci s životní energií. V podstatě "oživuje" člověka, který přijímá. Tantra také rozšiřuje pohled na to, co je intimita. V překladu slovo tantra znamená splétání, spřádání, tkaní.

Ještě než začala samotná masáž, masérka mi vysvětlila, co se při masáži děje, co můžu očekávat. Velkou neznámou pro mě byla dosud nepoznaná masáž intimních partií.

"Masáž intimních oblastí je součástí každé tantra masáže. Je zevní, ale může být i vnitřní. To ale jen v případě, že s tím bude klient souhlasit, bude vhodná atmosféra. Kdyby vám bylo cokoli nepříjemné, stačí říct," upozornila.





Začínáme pracovat s energií

Samotnou masáž zahajuje speciální obřad, který mě má naladit. Napomáhá tomu i meditační hudba, tlumené světlo, svíčky a vonné tyčinky. Já i masérka jsme obě zahalené jen do lehkého šátku.

Nejdřív se ukloní a pak mi pomalu přiloží shora ruku na hlavu. Je jasné, že opravdu pracuje s energií, protože okamžitě cítím teplo a po celém těle mi proběhne mravenčení. Rukama mi zlehka přejíždí kolem celého těla, pak zaboří ruce do vlasů a jemně masíruje hlavu. Zažívám elektrizující pocity. Říkám si, co víc tedy budu cítit při samotné masáži...





Kolik to stojí? "Základní tantra masáž" - 2 000 korun.

"Klasická tantra masáž" - 3 000 korun.

"Luxusní tantra masáž" - 4 000 korun. Kromě individuálních masáží se můžete nechat namasírovat spolu s partnerem nebo si užít pětihodinovou královskou masáž. A ti, které tantra zajímá ještě víc, mohou navštěvovat kurzy tantry.

Při ní mám na sobě ze začátku onen šátek, do kterého jsem byla zabalená při úvodním obřadu. Doteky tedy vleže na břiše přijímám nejdřív přes něj. Masérka postupně poodhaluje kousek po kousku.

Na holou kůži mi přikládá žínky namočené v horké vodě. Přes ně tlakem celou oblast namasíruje, pak žínky sundá a přejíždí přes prohřáté svaly nejdřív rukama a pak si bere na pomoc i různá peříčka nebo kožešiny. Moje tělo tak dostává různé podněty. Během chvilky mám pocit, že se asi brzy rozplynu. Masérka nevynechá ani kousíček...

Stejným způsobem masérka postupně opečovává celé moje tělo. Pak ze mě pomalounku stahuje šátek, na jehož okrajích jsou třásně. Nikdy bych nevěřila, že tenhle kousíček látky dokáže po těle klouzat tak smyslně a vyvolat tak moc příjemné pocity.





Namasírují vám i intimní partie

Potom se otáčím na záda a následuje stejný postup, jako když jsem ležela na břiše. Zase jsem přikrytá velkým šátkem, zase mě masérka hladí nejdříve přes něj a poté postupně přikládá horké žínky, následují peříčka, kožešinky...

Tantra masáž Základem je umožnit větší otevření se, oživení, uvolnění se do hloubky (jak se setkat sám se sebou). Nejde jen o to fyzicky se dotknout těla nebo namasírovat svaly. Masáž je spíše energetická a hladivá. Může mít i terapeutickou rovinu, může léčit emoční zranění, má vliv i na fyzické zdraví. Také učí, jak využívat svoji sexuální energii.

Na řadu přichází také olejová masáž. Je samozřejmě jiná než klasická. Je mnohem víc než na nápravu ztuhlých svalů zaměřená na uvolnění, je senzuální, klade důraz na jemnější doteky rukou. Žádné gumové rukavice. Ruce zůstanou až do samotného intimního závěru zcela holé. Dokonale dokáží uvolnit a naladit na masáž intimních partií. Olej poslouží za chvíli i jako lubrikant. Když masérka přes stehna pokračuje výš a výš, nepřijde mi to vůbec podivné.

Mně, která by se takhle hladit jen tak od někoho nenechala. Musím uznat, že masérka přesně ví, kam sáhnout, aby se člověk cítil příjemně a přirozeně.





Jsem dokonale uvolněná a vnímám všechno v úplně jiné dimenzi. Možná i proto se nakonec nechávám unést, neprotestuji ani proti vnitřní masáži a dosahuji vyvrcholení.

Masérka mě poté ještě pár minut hladí a pak odchází z místnosti a dává mi čas na zklidnění, vydechnutí... Vítám to, protože se i přes to cítím trochu trapně a nevěděla bych, co v její přítomnosti dělat.

Dvě a půl hodiny utekly a já se vracím do reality. Samozřejmostí je sprcha. Masérka se ptá na moje pocity, já okamžitě zčervenám, vykoktám ze sebe jen "bylo to super, děkuji," rozloučila jsem se. Odcházím plná nových zážitků a dojmů. Masáž byla bezpochyby příjemná a objevující, ale při bilancování docházím k přesvědčení, že to pro mne byla spíš hlavně inspirace, kterou bych klidně ráda zařadila do svého partnerského života...