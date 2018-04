Tanga hlásí ústup. Konec šňůrkám koukajícím z kalhot?

Názor stylistky Nikdy jsem se nesetkala s mužem, který by nepovažoval tanga za sexy. A většina žen, se kterými jsem se na téma spodní prádlo bavila, přiznala, že alespoň na začátku vztahu nosí tento sexy kus na každé setkání se svým protějškem a jakmile spolu začnou bydlet, jsou ochotné je nosit každý den bez ohledu na pohodlí. Z pohledu stylistky také považuji tanga a g-strings za nejlepší volbu, hodí se ke každému oblečení, bez ohledu na střih a přiléhavost k tělu. Na druhou stranu chápu odklon od miniaturního prádla k pohodlnějším kouskům, ne každá žena totiž holduje miniaturním kalhotkám. Častou chybou, která znepříjemňuje jejich nošení, je výběr materiálu a správná velikost. Značně rozšířený nešvar představuje snaha nacpat se do menší velikosti oblečení, i spodního prádla, to na výsledku a pohodlí rozhodně nepřidá.

Cindy Kerberová

Tenký proužek látky obepínající pas úzkým pruhem látky vepředu a odhalující hýždě vzadu snad nechybí v prádelníku žádné ženy. Hlavním smyslem tohoto typu kalhotek je nenarušit linii zadečku, do kterého by se zařezával lem kalhotek.

Boom tohoto nepatrného kusu prádla v poslední době vytlačují nové trendy. Miniaturní proužky látky, které se nepříjemně zařezávaly do zadních partií, výrobci prádla nahradili modely z velmi tenkých materiálů. Do popředí se dostávají střihy, které dokonale obepnou siluetu, avšak nikde neškrtí.

"Módní diktát i zájem zákaznic jednoznačně ukazuje výrazný odklon od kalhotek zvaných tanga. I mladé zákaznice se více orientují na módnější střih kalhotek zvaný panty nebo na rafinovanou variantu tzv. francouzská tanga," říká vedoucí obchodu a marketingu tradiční české značky Triola Michaela Barochová. Ta dále konstatuje, že celý odhalený zadeček si můžou dovolit opravdu jen ženy s dokonalým pozadím.

"Celkovému dojmu rozhodně pomůže, když zadeček rafinovaně jen z poloviny vykukuje z líbivě vykroužených obloučků kalhotek. To totiž opticky prodlouží nohy a zadeček zmenší," radí Barochová.

Další módní trend v prádle hlásí návrat o několik desítek let nazpátek. "Tanga sice mají velký boom za sebou a opravdu trendy prádlo střihově zavádí spíš do 50. let. Nicméně u spodků ještě víc než u svršků platí, že žena by měla nosit, co je jí pohodlné. Pokud se necítíte příjemně ve vysokých retro kalhotkách s kraječkami, noste si klidně dál tanga," radí Honza Pokorný, stylista a módní poradce.

Ačkoli jsou tedy tanga z hlediska trendu na ústupu, stále tu zůstává poptávka po jejich funkci, kterou je skrýt prádlo i pod nejtenčím materiálem. Výrobci však nabízejí snesitelnější alternativu kalhotek v podobě brazilek.

"Podobnou službu jako tanga vám přinesou například kalhotky s dvojitým zadním dílem bez lemovacích gum, nebo kalhotky s krajkovým zadečkem. Další varianta jsou kalhotky s lepenými švy," sděluje Barochová.

Lékaři tanga rádi nemají

Miniaturní kousek prádla není pouze trnem v oku mnoha estétům. Také lékaři nehodnotí tanga příliš pozitivně a to i přesto, že žádná odborná studie o negativním vlivu na naše zdraví zatím vydána nebyla.

"Přímá souvislost mezi nošením tohoto prádla a mykózou neexistuje, avšak jedním dechem je třeba říci, že tanga se nosí často pod těsné kalhoty. Většina tohoto oblečení způsobuje zvýšení teploty a v létě pak často zapaření v oblasti genitálií. Tím dochází k narušení stávajícího prostředí v pochvě, neboť jak je známo, mykózy obecně mají "rády" vlhko a teplo. Stejně tak působí tanga tím, že při jejich nošení dochází velice jednoduše k zanesení střevních bakterií do pochvy a tím k infekci, která má opět za následek snížení imunity. To je vlastně ve svém konečném důsledku příčinou pomnožení mykóz a ostatně i všech ostatních mikroorganismů, způsobujících poševní záněty," říká gynekolog a porodník Vladislav Klimeš.

Letí plné pozadí

V současné době se mění i trend křivek ženských zadečků. Po prsních implantátech se touha po dokonalosti posouvá níže, a to do podoby kulatých zadečků jihoamerického typu. Pociťují tento trend i české plastické kliniky?

"Zatímco v Evropských zemích a současně i ve Spojených státech jsou s určitými módními výkyvy považovány za ideální ženské míry 90-60- 90, pro Jihoameričany bývá spodní míra většinou ideální výrazně, ale výrazně větší. Zkrátka mohutnější a oblé pozadí žen se v těchto krajinách líbí mužům daleko více než u nás," komentuje trendy ve světě plastický chirurg Svatopluk Svoboda. I proto prý také některé ženy v uvedených zemích využívají možnosti plastické chirurgie a nechávají si své zadečky zvětšit a zaoblit pomocí silikonových implantátů.

"Do našich krajů ale zatím tato móda nijak výrazně nepronikla a domnívám se, že nějaký výrazný boom velikých hýždí nás v dohledné době nečeká," dodává Svoboda.

Tanga nosí i Indiáni Tento legendární kousek látky má dlouhou historii. Řadí se k nejstarším způsobům oblékání. Šňůrky spojené do širšího kusu látky, zakrývající genitálie v přední části, jsou tradičním oděvem domorodých afrických kmenů či indiánů. Tanga také připomíná tradiční japonské prádlo fundoši. Po první světové válce to byly striptérky, které odhalily dráždivost tohoto kousku látky, ovšem moderní vzhled dostaly tanga až v 70. letech minulého století, a to v podobě plavek na dokonale tvarovaných pozadích brazilských žen. Do civilního prádelníku žen, ale i mužů, se tanga dostala až v devadesátých letech a spolu s nimi ještě i titěrnější kousek prádla zvaný G-strings. Ten tvoří přední trojúhelníkový díl spojený úzkou pruženkou kolem pasu a mezi hýžděmi.

