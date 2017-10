Tanga přestala být sexy. Ženy dávají přednost rafinovanějším střihům

Kdysi to býval rajcovní kousek, který toužila mít v šatníku snad každá štíhlá žena. Tanga na šňůrce zakrývala jen to nejnutnější, a mnohdy ani to ne. Co na tom, že to nebylo dvakrát pohodlné. Nakonec jsme si na ten tenký proužek látky mezi půlkami zvykly.

Některé z nás si pak v návalu euforie už tak dost nepatrné kalhotky povytahovaly ještě výše k pasu, aby jim dopřály spatřit světlo světa. Ideální v tomto ohledu byly bokové džíny či sukně s volnějším pasem. Ty tenké pruhy látek, které měly být navždy skryty, se pěkně vyjímaly kdesi u pasu. A co víc, nepřipadalo nám to trapné, ale lascivní.

Naštěstí jsou ty doby nenávratně pryč. S tangy jsme se naučily zacházet a když je potřeba, dokážeme zužitkovat jejich přednosti. „Správně vybraná tanga jsou nenahraditelná pod přiléhavé a tenké materiály - v tomto případě je třeba sáhnout po bezešvém, pevném a pružném kousku - těm „šňůrkovým“ s trojúhelníčkem látky už totiž stejně odzvonilo,“ říká stylistka Alžběta Pěkná ze Zoot.cz.

Optický trik

Vůbec přitom nezáleží, jestli jste štíhlá jako proutek, nebo máte naopak plné tvary. „Tanga nosí především ženy, které znají svoji postavu. Dokáží zadek opticky zmenšit. To znamená, že pokud si je vezmou ženy korpulentnějších tvarů, pak nemají pod sukní či kalhotami zadek rozdělený na čtyřikrát,“ vysvětluje odbornice na spodní prádlo Helena Konarovská.

Jenže pokud se podíváte na pulty obchodů, klasická tanga tam moc nenajdete. „Podle našich průzkumů a hlavně prodejů tanga již tolik nefrčí. V kamenných obchodech snad vůbec a na našem e-shopu málo,“ vyjádřila se Lýdie Malchárková, která zastupuje českou značku spodního prádla Triola.

Dodává, že jde spíše o sezónní záležitost. V létě se nosí častěji, v zimě většinou pouze pod společenské šaty. „My tu přece jen občas máme pravou ladovskou zimu a ženy pak sáhnou po klasických kalhotkách, pantech (dámské kalhotky se sníženým pasem a různě dlouhou nohavičkou - pozn. red.) nebo vyšších pasových kalhotkách. To jsou evergreeny v prodejích,“ vypočítává Malchárková.

Žádané brazilky

Podle oslovených značek spodního prádla je o tanga stále menší zájem. Pokud už si zákaznice chtějí dopřát tento kousek, sáhnout po jednoduchém kusu látky, který se nikam nezařezává. Tenká šňůrka totiž některé nositelky příliš dráždí.

Nákupy Ona DNES už 16. října V pondělí 16. října najdete v MF DNES knížku se 154 slevovými kupony na módu, doplňky i kosmetiku. Více informací na stránce Nákupů.

„Momentálně jsou na výsluní brazilky, které umí ve vteřině vykouzlit krásně kulaté pozadí a jsou také výrazně pohodlnější,“ upozorňuje na svůdný kousek stylistka Alžběta Pěkná.

Brazilský střih totiž v sobě spojuje smyslnost a komfort. Zahaluje větší část hýždí, takže je odhalena pouze spodní část, což postavě lichotí. Jde o optické rozdělení ploch tak, že ani ta zahalená ani ta odhalená nevypadá příliš velká. A díky tomu, že nohavičky nejsou zakončeny gumičkou, navíc nezanechávají stopy pod svrchním ošacením.

Francouzský šarm

„Podle posledních nových kolekcí a množství zakoupených produktů převládají vedle brazilských i francouzské střihy kalhotek,“ sdělila Jana Blažková, která zastupuje spodní prádlo značky Lisca.

Francouzské kalhotky připomínají kraťásky. Mají vyšší střih a na boku jsou užší než klasické kalhotky. Jsou většinou šity z jemných a pružných materiálů, což má zaručit pohodlí. Stálicí zůstává i klasický střih, který nechybí v šatníku žádné ženy, oblíbený je i vysoký pas.