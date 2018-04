Tanec u tyče je elegantní i smyslný, říká mistryně světa

Očima autorky O Eleně Gibsonové jsem poprvé slyšela v jedné z londýnských rezidencí brunejského sultána. Nebyla jsem si nejprve jistá, zda se někdo nespletl. Na dotaz, co vlastně dělá, jsem totiž dostala šokující odpověď: tanečnice u tyče. Co to bude zač? říkala jsem si. Špatně odbarvená blondýna v levných minišatičkách, co se probouzí až se západem slunce, aby mohla své "umění" ukazovat po nočních klubech? Velký omyl. Přišla drobná černovláska v korzetových šatech po kolena, s dokonalým make-upem ve stylu 50. let a vybranými způsoby chování.