Tandemová pilotka: Omdlít nesmím, pasažér by měl smůlu

Miluše Vaňková (35) Pochází z Břeclavi, kde vystudovala střední ekonomickou školu. Pracovala jako asistentka v bankovních ústavech. Dva roky strávila v Londýně, kde pracovala jako au-pair a v restauraci. Po návratu se přestěhovala do Prahy, aby si našla zaměstnání, kde může využít angličtinu. V současnosti pracuje jako asistentka v oddělení zahraničních majetkových účastí a studuje dálkově vysokou školu. Je svobodná, bezdětná.



Jste úplně první tandemovou pilotkou-ženou v České republice. Jaký je to pro vás pocit?

Docela fajn, protože doteď to byla u nás doména mužů.

Nehleděli na vás mužští kolegové s despektem?

Ze začátku jsem si nebyla jistá, jestli je to dobrý nápad, abych se nesetkávala s reakcemi podobnými rčení "ženská za volantem = auto bez řidiče". Trochu jsem se bála, že se mnou nebude chtít nikdo skákat. Ale když jsem to rozebírala s kolegy, podporovali mě a doteď mi radí a pomáhají. Být ženou má své výhody. Mužům, kteří chtějí tandemový seskok vyzkoušet, není vždy příjemné se natěsno přivazovat k jinému muži a poslouchat poznámky typu "kdyby tě něco tlačilo, tak to není mobil" a podobně (smích). Takže jsem se nakonec odhodlala.

Máte rodinu, manžela? Nežárlí na ty muže pak?

Ne, nemám manžela a v současném okamžiku ani přítele, takže to je v pohodě.

Říkala jste, že vám kolegové doteď radí, je tedy i na skocích z letadla co zlepšovat?

Vždy je co zlepšovat, ať už jsou to různé drobnosti a třeba i "srandičky", které se dají dělat v průběhu volného pádu. Chceme, aby pasažér ze seskoku něco měl. Volný pád je tak rychlý, že to nestihne všechno vnímat, takže si to pak může ještě jednou prožít na videu. I když ne každý si video objedná. Součástí našeho týmu je i Helena Tomaňová, která je kameramankou, takže spolu máme takové ženské duo. Dokonce se nám stalo, že nějaké dámy daly svému kamarádovi seskok jako dárek a vyžádaly si, aby měl kolem sebe dvě ženské - tandem-pilotku a kameramanku.

Co to vůbec je - tandemový pilot?

Člověk, ke kterému se připoutáte a on s vámi vyskočí z letadla. Tandemový seskok umožňuje lidem vyzkoušet si seskok z letadla, prožít volný pád a polétat se na padáku. Pokud má pasažér zájem, může sám do určité výšky (asi 500-300 metrů, pozn. red.) řídit padák. Přistání už ale obstarává tandem-pilot. Je to podle mě jednoduchý a ideální způsob, jak umožnit lidem si to prožít. Pasažér nemusí procházet výcvikem. Někteří lidé se bojí skočit sami. Takhle pod dozorem je to snazší. Všechnu práci obstará tandem-pilot a na pasažérovi je jen si to užít.

Jak jste se ke skákání, a poté k tandemu, dostala? Byla to spíš náhoda, z naší rodiny se parašutismu nikdy nikdo nevěnoval. Asi v sedmnácti jsem šla po Břeclavi a v jedné výloze mě zaujala upoutávka na seskoky padákem, a tak jsem si řekla "proč ne". V té době skákání probíhalo ještě pod hlavičkou Svazarmu, k prvnímu seskoku jsem se dostala až po půlroce výcviku. Bavilo mě to a rozhodla jsem se tomu věnovat dál.

První seskok až po půl roce?

Ano, v té době to bylo takhle dlouho. Kromě důležitých parakotoulů a správných dopadů tam byla zařazená i pořadová cvičení, balení padáku, musela jsem umět i různou teorii, například jak jsou dlouhé šňůry, z jakého materiálu, a seskok z trenažéru - devítimetrové železné konstrukce, která se s vámi kýve. Bylo to nepříjemnější na psychiku než samotný první seskok…



Jak dlouho vám trvalo, než jste se stala tandemovou pilotkou?

Tak to je pěkná doba od prvního seskoku (směje se) – asi osmnáct let. Aby si člověk mohl udělat licenci na tandemové skákání, musí mít instruktorskou licenci, musí mu být minimálně dvacet jedna let, mít minimálně tisíc seskoků a napadaných necelých 8 hodin volného pádu (480 minut). Jsou totiž i typy seskoků, kdy je volný pád jen asi 3-5 vteřinový, například seskoky na přesnost přistání. Mně nasbírání tisíce hodin trvalo opravdu celých 17 let, protože se tomu věnuji jen ve volném čase. Ale dá se k tomu propracovat i za pět let. Člověka také trošku omezují finance. Ceny benzinu i letenky rostou. Před 17 lety stál seskok 50 korun, teď je průměrná cena 500. To ale mluvím o běžném seskoku ze 4000 metrů. Takový seskok poskytuje asi minutu volného pádu, než se otevře padák.

Co dalšího je potřeba k získání licence?

Složit zkoušku před inspektorem pro tandemové skákání, jejíž součástí je znalost předpisů a praktické seskoky. Nejdřív se zkušeným parašutistou, který je v pozici pasažéra. Na něm je třeba ukázat, že zvládnu jak volný pád, tak bezpečné přistání. Tento parašutista má za úkol různě "škodit", vytvářet nestandardní situace, např. nedodržuje dohodnuté instrukce, předstírá paniku a podobně (směje se).

Může se tandemového seskoku zúčastnit kdokoli, nebo platí nějaká omezení?

Minimální věková hranice je osm let, ale u dětí je potřeba podpis zákonného zástupce. Na letišti pak

podepisujete prohlášení o svém zdravotním stavu, protože to my už nemůžeme ohlídat. Seskok by měli zvážit lidé, kteří mají nějaké problémy se srdcem. I když tento víkend skákala paní, která měla kardiostimulátor, a vše bylo v pohodě, byla nadšená. Skáče se i s vozíčkáři a funguje to.

Jaké jsou reakce pasažérů po seskoku?

Z 99 % se to lidem líbí. Už ve vzduchu po otevření padáku reagují nadšeně, ale ta pravá euforie přijde až na zemi po přistání.

Je o seskoky zájem?

Já myslím, že velký. Je to hodně populární záležitost, lidé seskoky hodně kupují pro své blízké jako dárky a podle mě je to úžasná věc.

Zapojila jste do tandemu i někoho ze své rodiny?

Ano, svojí mamince jsem dala tandemový seskok jako dárek k 50. a 55. narozeninám a bratr se teď chystá. Teď se maminka těší, že ji konečně svezu já. Předtím skákala s mými kolegy, tak jsem aspoň tehdy vyskočila za nimi a chytla ji během volného pádu za ruku.

A nerozmlouvali vám první seskok? Řekla jste jim vůbec, že se k něčemu takovému chystáte?

Říct jsem jim to musela, protože jsem potřebovala souhlas, bylo mi sedmnáct. S mámou to bylo v pohodě, s tou jsme si o tom povídaly a myslím, že mě chápala. Myslím, že má v sobě taky kus dobrodružné povahy, jinak by na tandem nešla. Ale táta to tehdy trochu bojkotoval.

Nemáte při tandemovém seskoku strach, že se "něco" stane? Přece jen je to určitá zodpovědnost...

Při úplně prvním tandemovém seskoku (při přezkoušení s parašutistou) jsem si říkala "hlavně ať bezpečně přistanu", ale je to vlastně stejné, jako když člověk skáče individuálně. K tandemu už musíte mít něco naskákáno, máte zkušenosti, odhad rychlosti a podobně, takže takový strach nemívám. Vždy se skáče se dvěma padáky, hlavním a záložním. Před seskokem si opravdu neříkám "co když se neotevře". Kdyby se neotevřel, automaticky sahám po záložním padáku. Také je povinnost mít záchranný přístroj. To je taková malá krabička na záložním padáku, která hlídá, jestli v určité výšce (cca 600-570 m) neletíte rychleji, než byste měli na otevřeném padáku. Kdyby náhodou ano, pak se automaticky aktivuje pyropatrona, která otevírá záložní padák.

Věděl při prvním tandemu váš pasažér, že zrovna on je ten, s kým skáčete poprvé?

Ne, ta slečna to určitě nevěděla. Myslím, že by pak byla kvůli tomu nervózní, byla by to pro ni zbytečná informace. Byla spokojená a skvěle spolupracovala.

Jaké jsou vaše pocity při seskocích obecně? Co vás na tom pořád tak přitahuje?

Nedá se úplně popsat, co člověk při seskoku zažívá, cítí a vnímá. Člověk, který si to nezkusil, to nemůže nikdy úplně pochopit. Na seskoku mě nejvíc fascinuje volný pád. Při něm si můžete dělat, co chcete, můžete se tam vyblbnout. Zažívám při tom takovou euforii. Když jedu po víkendovém skákání domů, jsem příjemně unavená a mám opravdu dobrý pocit a pak z toho ještě nějakých pár dní žiju...

Stalo se vám někdy, že by pasažér seskok fyzicky nebo psychicky nezvládl a v průběhu seskoku došlo k nějakým komplikacím?

Mně se to zatím nestalo. Ale vím, že se může někomu udělat nevolno. To může být způsobeno i tím, jak je člověk v postroji utažen. Když však s pasažérem komunikujete, dá se to řešit za letu - povolením příliš dotaženého popruhu a podobně.

A pokud by se při seskoku udělalo z jakéhokoli důvodu nevolno vám, pokud byste omdlela vy, jak potom pasažér přistane?

Pokud se nebudu cítit dobře, nenastoupím vůbec do letadla. Pokud by se mi udělalo nevolno v letadle, zůstanu tam a nevyskočím. Této situaci se dá jen předcházet, aby nenastala, pasažéři pro přistání vyškoleni nejsou. Pravidelně absolvujeme prohlídky u sportovního lékaře a je na každém, aby hlídal svůj zdravotní stav.

Jak je to se zodpovědností v případech, kdy by opravdu došlo k nějakým komplikacím a pasažérovi se něco stalo? Zodpovídá za sebe pasažér sám, nebo vy, nebo klub?

Máme pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám. Myslím ale, že je to v podstatě bezpečný sport, pokud člověk dodržuje určitá předepsaná pravidla, nedělá zbytečné blbosti a nepřeceňuje se...

Víte o dalších ženách-tandemových pilotkách ve světě?

Bohužel moc ne. Zkoušela jsem se pídit po nějakých přehledech. Vím, že jsou dvě na Novém Zélandu a ve Státech, ale přesný počet nevím, ono se to špatně hledá, neexistují nějaké přesné statistiky. Seznam tandem-pilotů jsem nenašla.

Vy se skákání a tandem-pilotáži věnujete v rámci volného času. Jsou lidé, kteří se tím živí? A uživí se?

Někteří ano, ale v sezoně (jaro–podzim) musí trávit na letišti každý víkend. My ostatní, kteří máme skákání, včetně tandemového, jako koníčka, se můžeme rozhodnout, který víkend chceme trávit na letišti a kdy chceme být na jiných akcích, s přáteli, rodinou atd. Máme jiné hlavní zaměstnání, které nás živí.

Máte před seskokem nějaký rituál, nosíte talisman?

Rituál tak úplně ne, ale v letadle před výskokem, ať už individuálním nebo tandemovým, si prostě plácneme rukou, i s pasažérem, a popřejeme si hezký skok.

Slavíte jubilejní seskoky, jako například fotbalisté góly?

Taky to děláme. Do pěti set seskoků se slaví každá stovka. Oslavenec třeba zaplatí ostatním piva, nebo je např. hozen do vody, nebo jiné spontánní srandičky. Po pětistovce se slaví až tisící seskok a pak už to jde většinou po tisících.

Neláká vás něco jako base jump? (skákání s padákem z nějaké stabilní základny, z něčeho, co se nehýbe - skály, výškové budovy, vysoké mosty, různé vysílače...)

Popravdě ani moc ne. Mám psychické zábrany, tam je spousta dalších faktorů, které mohou ovlivnit seskok, a jsou úplně jiné, je tam speciální padák, musíte dávat pozor na spoustu jiných věcí. Hodně mě baví skupinová akrobacie čtyřčlenných družstev a velké sestavy (větší počet lidí držených za volného pádu, pozn. red.).

A co jiné adrenalinové sporty?

Trochu se věnuji horolezectví, které letos trošku flákám, protože hodně skáču a na oba

sporty potřebujete hodně času a dobré počasí. Jinak mě baví lyžování, snowboard, zkusila jsem rafting i bungee jumping. Ale skákání u mě prostě vede...